A rehacerse del golpe

El Iberojet Palma tiene una nueva oportunidad para hacer olvidar su primera derrota en liga contra el Lleida, donde los hombres de Félix Alonso perdieron por un contundente 86-66.

Los mallorquines jugarán mañana contra el Huesca, a partir de las 20:30h, en el pabellón municipal de Son Moix. Los aragoneses llegan a este partido con la victoria 92 a 84 contra el Real Betis.

El técnico del Iberojet no quiere repetir los últimos errores en Lleida y en ello ha hecho hincapié: "Llegamos con las ideas claras para que no vuelvan a ocurrir los errores. El rival vendrá con mucha energía, dinámico y con mucha moral tras ganar al Betis".

Los mallorquines siguen sin entrar bien en los partidos, tal y como demuestra el 26-10 del primer cuarto ante el Lleida. De ello también ha hablado el entrenador leonés: "Hay que mejorar eso porque nos falta intensidad ya en pretemporada. La diferencia es que en Lleida no fuimos capaces de anotar".

La primera jornada de liga en Leb Oro ha dado resultados sorprendentes como la prórroga entre Melilla, claro aspirante al ascenso, y el Araberri (109-111) o la derrota del Real Betis ante el Huesca (92-84).

"Da la sensación que los entrenadores somos unos cagones, pero la Leb Oro es así. Melilla gana en la prórroga a Araberri y ya veremos las sorpresas que van a dar" avisa Félix Alonso, que no quiere pensar en la Copa Princesa: "Me queda muy lejos la Final Four y la Copa Princesa. Solo pienso en solucionar los problemas de Lleida y ganar a Huesca. Es mi única preocupación".