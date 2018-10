Armengol: "Los técnicos decidirán si se sanciona a 'Poble Espanyol Apartments'"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, asegura que serán los técnicos los que decidirán si hay sanción o no para los propietarios del ‘Poble Espanyol Apartments’ por alquiler turístico ilegal. La denuncia presentada por la Federación de Vecinos de Palma por este asunto ha llegado este martes al Parlament.

Podem le ha preguntado a la presidenta Armengol por las declaraciones en la SER del director general de Turismo, Antoni Sansó, que dijo que no habría sanción por lo hecho antes de la aprobación de la ley y de la presentación de la denuncia porque la normativa no tiene carácter retroactivo. Aseguraba que no es posible sancionar algo sobre lo que no hay ningún expediente de un inspector.

La presidenta Armengol afirma que si hay o no sanción a raíz de la denuncia será decisión de los técnicos. En todo caso, no aclara si habrá o no alguna penalización por haber comercializado apartamentos turísticos sin licencia, al menos desde el año pasado.

Dice por tanto Armengol que no quitarán una sanción por un tema político. Por su parte, la diputada Podem, Laura Camargo, afirma que harán seguimiento de esta cuestión teniendo que cuenta hay una falta de inspectores, según ha lamentado.

El propietario de Poble Espanyol Apartments está a la espera de recibir una solicitud de documentación de licencia por parte de la conselleria de Turismo que fue enviada el pasado 25 de septiembre. Una vez que la entidad reciba la carta tendrá un plazo de 15 días para responder.

Recordemos que la Federación de Vecinos de Palma denunció este alquiler turístico el pasado 21 de septiembre. Según la conselleria de Turismo, los propietarios del edificio registraron la documentación para operar como un aparthotel justo un día antes, el día 20 de septiembre.