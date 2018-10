Antelo está descartado esta temporada por su lesión en el tendón de Aquiles

José Ángel Antelo se pasará la temporada en blanco, eso en el mejor de los casos, ya que su tendón de Aquiles le está dando más problemas de los que esperaba. Ya tuvo un primer episodio en su Aquiles derecho y ante el AEK de Atenas volvió a romperse. No solo eso, sino que además la herida se le infectó hasta en dos ocasiones. Pasó cuatro meses casi sin poder moverse y hoy, Antelo, no sabe si podrá volver a jugar al baloncesto, y en el caso de que pueda, si lo podrá hacer al mismo nivel. No se marca plazos y sabe que la retirada es una posibilidad, pero de momento mantiene la esperanza aunque sabe que no será fácil.

El pasado 6 de mayo, cuando apenas llevaba en la pista 90 segundos, el jugador del UCAM Murcia sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha. Aunque el capitán del UCAM CB Murcia albergó en aquel momento la esperanza en las primeras horas de que se tratase de un contratiempo menor, una vez bajada la inflamación, cuatro días más tarde, las pruebas médicas confirmaron la gravedad. Y a partir de ese momento, toda una odisea.

No es el primer contratiempo grave que padece Antelo con la camiseta del UCAM CB Murcia. Ya en diciembre de 2013 se rompió la rodilla derecha en un partido contra el Baskonia en Vitoria. El capitán se repuso y volvió con fuerza. Ahora tendrá que volver a andar ese camino. La mala suerte se ceba con este jugador que sufrió el percance a los pocos segundos de arrancar el primer amistoso de pretemporada, ante Estudiantes.

El club estrenó un documental #LaBatallaContraAquiles y cuenta el proceso de recuperación de la lesión de José Ángel Antelo. Ahora, la historia empieza de nuevo, con el hándicap de que se trata de una nueva rotura y no hay un período concreto de recuperación y ni tan siquiera si volverá a jugar al mismo nivel que exhibió cuando el UCAM Murcia CB alcanzó cotas insospechadas.

Lo que no dejará nunca es de animar a su equipo en el Palacio de los Deportes. este miércoles tiene una cita, desde la grada, con su equipo, ya que este jugará su primer partido de la Basketball Champions League 2018. A las 20:30 horas visita la cancha murciana el campeón de la liga francesa, el Le Mans. SIn duda, se trata de un duro oponente para comenzar su andadura por Europa, por tercer año consecutivo. Javi Juárez, entrenador, deberá hacer dos descartes de jugadores que no son 'cupo'. Ante el Spirou Charleroi se quedaron fuera Rudez y Oleson.