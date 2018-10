Andrés Mora: "La Región está condenada a seguir a la cola en pensiones"

Los yayoflautas no descartan movilizaciones en la calle y recuerdan que si no suben los sueldos y se sigue cotizando menos de lo que se trabaja, la Región no saldrá del vagón de cola en cuanto a pensiones.

En la Región de Murcia hay 240.000 pensionistas y muchos de ellos llegan con dificultad a final de mes. Lo ha dicho a Radio Murcia-Cadena SER Andrés Mora, portavoz de la Coordinadora de la Región de Murcia en defensa del Sistema Público de pensiones, que señala que se sienten decepcionados con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez porque esperaban que mejorar las cosas. Dice que no descartan movilizaciones y avanza que van a llevar a cabo una campaña, entre los universitarios, para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de blindar las pensiones.

Andrés Mora recuerda que Murcia es la tercera comunidad con las pensiones más bajas, y señala que si no mejoran los salarios y se cotiza más, seguiremos así por mucho tiempo.

Mora recuerda que el 1 de octubre reunieron en Murcia a 3.000 personas reclamando una mejora en las pensiones. No descartan seguir saliendo a la calle y advierten que no se conforman con que las pensiones se revaloricen según el IPC, sino que también piden una pensión mínima de 1.080 euros, recomendación de la carta Social Europea, y la derogación de las últimas reformas laborales que nos han llevado a esta situación.

El decano del Colegio de Graduados Sociales, José Ruíz, apuesta por una subida de las pensiones acorde a los salarios, y no al IPC, porque este último indicador puede ser negativo.

Desde el Colegio de Economistas de la Región, su decano, Ramón Madrid, recuerda que la pensión viene determinada por la cotización de los trabajadores en su vida laboral útil, y dice que, en su opinión, ve complicado que se suban como los pensionistas. El problema, dice, está en que el sistema es insostenible.

La Región de Murcia, con 957,56 euros de media, fue, según datos de julio, la tercera región con las pensiones de jubilación más bajas del país por detrás de Extremadura y Galicia.