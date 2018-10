Ana Carrasco sigue deshojando la margarita

Los numerosos compromisos tras la consecución del título mundial han impedido que Ana Carrasco pudiera visitar antes el Palacio de San Esteban, donde este martes ha sido recibida por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y su consejera Adela Martínez-Cachá. El éxito logrado el pasado 30 de septiembre ha superado cualquier expectativa. Ha sido precisamente López Miras quien ha reconocido que los murcianos se emocionaron con su merecida victoria...

La piloto es consciente de que el éxito logrado le abre muchas puertas, pero no quiere precipitarse en su decisión y opta por mantener la calma y la cabeza fría. Tiene ofertas, pero no descarta la posibilidad de quedarse en Supersport 300 y tratar de defender el título que tanto trabajo y esfuerzo le ha costado conseguir. Sí ha confesado que seguirá en el equipo Kawasaki, donde se siente querida y valorada. Lo que no ha dudado en reconocer es que cuando atravesó la línea de meta, no sabía lo que había pasado...

Antes de acudir a la cita con el presidente de la Comunidad, la campeona estuvo con José Luis Mendoza en el monasterio de Los Jerónimos, en la UCAM. A sus 21 años y con el peso sobre sus hombros de haber roto varias barreras en el mundo del deporte, Ana Carrasco llegaba a la UCAM, universidad en la que estudia el Grado en Derecho, con su medalla de oro y la gran satisfacción de haber cumplido un sueño: "Mi objetivo hasta ahora era ser campeona del mundo y ahora que lo he conseguido tengo que ver lo que planteamos para los próximos años. Es muy difícil llegar, pero es más difícil mantenerse. El año que viene, si sigo en la misma categoría tendré que defender el título y si doy un salto tendré que coger experiencia para acabar ganando también".