Vázquez Barquero: "El grupo de gobierno no asume sus tareas"

El portavoz municipal socialista, Jos Angel Vázquez Barquero pasaba por los micrófonos de Hoy por Hoy Ourense para explicar la situación del Concello tras el pleno extraordinario del pasado jueves. Un pleno en el que Ourense en Común y el grupo socialista se abstenían ante la necesidad de aprobar una nueva modificación de crédito que liberase 700.000 euros para el servicio de ayuda a domicilio. Barquero explicaba que se trataba de un reconocimiento extrajudicial de deuda disfrazado de otra cosa y los grupos se encontraron con un plazo de tan solo 24 horas para sacarlo adelante debido al riesgo de perder una subvención de la Xunta por el mismo valor.

En una entrevista para Radio Ourense Cadena SER, el portavoz socialista explicaba que su absteción propició que el acuerdo saliese adelante y acusaba al gobierno municipal de no asumir sus responsabilidades, ya que la resolución apoyada el pasado jueves no resuelve el problema, y si no hay cambios, dentro de un año el consistorio se verá en la misma situación.