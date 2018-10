Algo está cambiando.

El pasado mes de septiembre se aprobó en el Congreso de los Diputados, con 172 votos a favor, 164 abstenciones y 2 votos en contra (por error), el Decreto Ley que regula la modificación de la Ley de Memoria Histórica.

Antes de fin de año se exhumarán los restos del Dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

La pasada semana, la Junta de Castilla y León ha aprobado una partida presupuestaria para que no haya muertos en las cunetas. Según dijo Santiago Juárez "dar un paso más", ayudar a las familias y asociaciones a la exhumación de sus muertos, "es indigno" que un País democrático como España tenga muertos en las cunetas.

Se ha creado un Consejo Asesor, se va a trabajar en la elaboración de unidades didácticas para escolares, sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Hay que desterrar para siempre expresiones como:

"No hay que remover el pasado" o "a los muertos hay que dejarlos tranquilos"…

No se trata de esto, sino:

-De devolver la dignidad a las miles de personas que fueron asesinadas y no se sabe dónde están.

-De que sus familiares puedan tener sus restos y un lugar dónde poderles llevar flores.

-Se trata de Memoria Histórica, de que no se olvide, de no repetir los mismos errores. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.

-De una vez por todas cerrar cicatrices de esa parte de la historia que nunca se cerró.

Exhumación materia cruda, una obra de teatro que se ha representado en el Principal. Es una obra que hace que las lágrimas afloren, que la paz interior fluya y que lo justo prevalezca sobre el resto.

Va de la vida, de la vida de cuatro mujeres octogenarias, que siguen recordando con cariño y amor a sus padres y hermano. Quieren que no se olvide, quieren poder llevarles flores…

Ayudemos a no olvidar este periodo negro de la historia reciente de España, formemos e informemos para que esto no se vuelva a repetir.