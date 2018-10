El presidente del Consejo Escolar niega la eficacia de las sanciones para combatir la violencia escolar

Era una comparecencia para explicar la última memoria del Consejo Escolar ante una comisión parlamentaria y el presidente de ese órgano, Aitor Etxarte, ha desgranado la situación de convivencia en los colegios e institutos de la comunidad y los problemas derivados para los docentes, tras detectarse un aumento de las agresiones hacia estos. Y es que en el curso 2017-18 se denunciaron 178 agresiones a docentes, el doble que en el curso anterior. No obstante, Etxarte subrayaba que el "el fenómeno de la agresividad no es específico del ámbito educativo y es un problema multifactorial, por lo que "no es posible una respuesta única".

Como obstáculos para la convivencia, Etxarte apunta a "la falta de disciplina e implicación de las familias" y a la "ineficacia de las sanciones empleadas para corregir las transgresiones". El presidente del Consejo Escolar explicó que "la situación de conflicto más generalizada en las aulas es la disrrupción, aquello de romper el orden de la actividad que se desarrolla y es vivido de forma mucho más importante por el profesorado que por el alumnado". En cuanto a los protagonistas de esos conflictos, Etxarte dibujo un perfil: "Son siempre perfiles de diversidad, de complejidad, de fracaso escolar, de rupturas familiares; una fotografía bastante definida".

Para el responsable del Consejo Escolar de Navarra, la clave para combatir la violencia en las aulas se encuentra en "crear ámbitos seguros y acogedores en la actividad educativa para todos sus componentes", no solo alumnado y profesorado. También para el resto de trabajadores y para las familias.

No obstante, el Observatorio Estatal de Convivencia en ESO concluye que la convivencia escolar en general es "buena o muy buena en el sistema educativo".