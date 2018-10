La cosecha de garbanzos en Valseca roza las 90 toneladas

Conferencias sobre el aporte nutritivo de la legumbre, demostraciones culinarias en vivo y una caldereta popular son las principales actividades de la III Jornada del garbanzo de Valseca que se celebra el próximo sábado día trece.

Tanto Prodestur como el Ayuntamiento de la localidad y la asociación de productores esperan que en pocas semanas el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) de luz verde a la marca de garantía de esta legumbre tras el registró del estudio justificativo en marzo como remarca la diputada Magdalena Rodríguez.

Alfonso Gil alcalde de Valseca señala que Prodestur se encargará del control riguroso del reglamento de uso de la marca garantía para evitar el intrusismo y la llegada al mercado de garbanzos que no cumplan con las directrices de la marca “se tendrán que comunicar que parcelas se destinan a plantar, en el municipio se conocen perfectamente cuales son las que cumplen con los requisitos marcados por la entidad provincial. El producto que no tenga el sello no será garbanzo de la marca de garantía, será otra cosa pero garbanzo de Valseca”.

Una vez aprobada la marca para este garbanzo de se sumaría al reconocimiento del Ajo de Vallelado, el judión de la Granja y próximamente el tomate de Martin Muñoz de las Posadas.

En la actualidad la asociación está compuesta por diez productores con parcelas en Roda de Eresma, Valverde del Majano, Cabañas de Polendos, Hontanares, Encinillas, Bernuy de Porreros, la propia Valseca y Zamarramala.

La cosecha de esta año ha sido mejor que la de 2017, aproximadamente se han producido 90 toneladas de garbanzos con una recogida que ronda los 1.100 kilos por hectárea en las 80 actuales dedicadas a este producto señala Adolfo Manso presidente de los productores de esta legumbre.

El sábado los cocineros de Segovia elaborarán varios platos con garbanzos y tomate de Martin Muñoz cuya asociación es invitada a esta edición. A las 12.00 la nutricionista y profesora de bioquímica Eva de la Fuente ofrecerá una charla sobre la aportación del garbanzo a la dieta mediterránea. Un mercado de productos de Segovia y la caldereta popular a las 15.00h a precio de tres euros podrán el punto y final a las jornadas.