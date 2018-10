El "búho" no registra ninguna parada solicitada en su primer fin de semana

Se ha cumplido ya el primer fin de semana desde que se pusiera en marcha el servicio de autobús a demanda de la línea búho, el pasado viernes 5 de octubre, y desde la concejalía de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, se apunta que no se ha registrado ninguna petición por parte de las viajeras que iban solas en el autobús.

Desde la concejalía recuerdan que las usuarias que viajen solas podrán solicitar al conductor una parada fuera de las marcadas en su recorrido. Deberán acudir a la parte delantera con suficiente antelación e informar al conductor que quieren bajar y el lugar en el que lo quieren hacer. El conductor atenderá su petición teniendo en cuenta que no podrán parar en lugares donde, por seguridad, lo prohíbe el código de circulación (intersecciones, rotondas, pasos de peatones…) y no podrá abandonar la ruta establecida.

El búho circula todos los viernes, sábado y vísperas de festivo, entre las 23.00h y las 6.50h. La medida se ha consensuado con la empresa concesionaria del servicio de autobús urbano y que responde a la necesidad de ofrecer una mayor seguridad a las mujeres.