CCOO lamenta la situación precaria de los carteros en las zonas rurales

La provincia de Segovia cuenta con 12 oficinas postales en la provincia distribuídas en las principales localidades incluida la capital, otros 12 puntos de atención a los ciudadanos en localidades menores y 9 unidades de reparto. Desde el sindicato de CCOO la delegada sindical de formación considera que en los últimos años ha empeorado la situación del servicio de Correos en la provincia. María Jesús Oliveros habla de situación precaria porque los carteros no pueden llegar a todas las zonas "antes el reparto era cinco días a la semana y ahora son tres y en el caso de Cuéllar antes se repartía a 7 pueblos y ahora se ha aumentado a 11", comenta.

Oliveros mira al año 2008 cuando las secciones en la provincia estaban cubiertas al 100% ya ahora se han reducido al 70% de los cuales el 30% son contratos evuentuales y de estos, el 22% son contratos 'minijob' con contratos 4 horas las tardes de los martes y jueves. Desde el sindicato consideran que Correos tiene que prepararse para el servicio de paquetería ya que esta ha aumentado un 20% frente a la disminución del 5% anual de las cartas. Por otra parte estiman que no se está cumpliendo con la tasa de reposición y el empleo es cada vez más precario realizando contratos por días o por horas. Ante esta situación y si la situación no cambia por parte del Gobierno no descartan que el próximo mes de diciembre convoquen una huelga general del sector.