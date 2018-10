Preocupación en Ford Almussafes por el anuncio de recortes en las plantas de Europa

Decepcionante y preocupante. Así califica Carlos Faubel de UGT, la reunión mantenida esta tarde en Colonia de los representantes sindicales con la dirección de Ford Europa.

La compañía se plantea serios recortes en todas las plantas en territorio europeo, incluso no se descarta el cierre de alguna. De momento no se ha descendido al detalle, sólo se ha presentado un plan a grandes rasgos, y por eso los sindicatos esperan que el 15 de noviembre,en la próxima reunión, se les ofrezcan más datos sobre el futuro de cada una de las plantas.

Tendrán entonces que enfrentarse a un proceso que va a ser largo y complicado, según Faubel, que no se atreve a aventurar cómo afectarán estos planes a la planta de Almussafes. En cualquier caso, la dirección de Ford en Estados Unidos asegura que no invertirá ni un euro más en las plantas europeas si no tiene garantizado el retorno. Y eso es muy preocupante para todas las fábricas de la marca del óvalo, incluida la valenciana,