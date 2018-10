Boufal cree en las posibilidades del Celta y espera jugar más

Boufal está feliz en Vigo aunque esperaba jugar más minutos. No se arrepiente de haber fichado en el Celta porque ha llegado a un sitio y a un equipo que ya ha le ha enganchado "esperaba jugar más pero estoy muy ocntento de firmar por el Celta. Muy contento en la ciudad, con los aficionados y con el fútbol".

Los pocos minutos que está teniendo los está aprovechando. Ya ha marcado dos goles. Y quiere demostrar en el campo que puede ser un jugador importante "no es cuestión de hablarlo con el entrenador es cuestión de mostrarlo en el campo. Si juego bien tendré más minutos".

Respecto a la marcha del equipo, reconoce que no está el Celta en un buen momento "no falta confianza pero no es un buen momento y cuando no es un buen momento la confianza es más baja. La confianza te la dan los resultados, los goles...estoy seguro de que el equipo va a ganar partidos".

El Celta tendrá dos oportunidades para mejorar sensaciones y resultados jugando en caso sus dos próximos partidos ante Deportivo Alavés y Eibar.