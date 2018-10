Las apuestas deportivas, una realidad escolar

En el Espacio del Grupo Piquer, en Hoy por Hoy Zaragoza, esta semana abordamos la adicción a las apuestas deportivas, con Manuel Olalla (responsable de Neurofeedback) , Mónica Sardaña (trabajadora social de Azajer) y Jorge García de Vicuña (responsable y creador de PrenvenGO). El próximo 18 de octubre, en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, se desarrolla una jornada sobre juego responsable.

En el programa PrevenGo, del Grupo Piquer, han comenzado a trabajar con esta realidad, una adicción que ha surgido con el auge de las nuevas tecnologías, con determinados videojuegos y apuestas deportivas 'online', y que está teniendo consecuencias en los menores.

Estas asociaciones han detectado serios problemas en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 25 años, e incluso antes; no solo por internet sino también con apuestas en salas de juego a través de mayores de edad. No obstante, no hay datos estadísticos porque hasta los 18 años no es legal en acceso. Y hay muchas familias que tiene este problema y no lo saben.