De la Bella: "Nos debemos centrar en mejorar nuestro juego y generar más ocasiones"

El lateral Alberto de la Bella admite que, a pesar de no haberle podido ganar al Alcorcón, “el equipo lo intentó en todo momento” pero “no ha podido ser a pesar de estar avisados de las enromes dificultades que nos generaría un rival que no está recibiendo muchos goles”, por lo que “no fue el resultado que todos esperábamos” ya que “eran tres puntos importantes”

“Lo intentamos de todas las maneras posibles, pero no se nos puede reprochar nada puesto que lo dimos todo, hasta el último minuto, en la búsqueda de intentar perforar la portería rival”, añadió el nuevo defensor de los amarillos.

Por segunda jornada consecutiva, ha quedado demostrado que los rivales esperan a los amarillos atrás, ya que “la mejor manera de pararnos por parte de los adversarios es estando más juntitos, haciéndose constantes ayudas”. Su receta para intentar ganar pasa por “buscar la manera de atacar y llegar más para así tener más ocasiones y alternativas para intentar superar esas defensas tan férreas que nos estamos encontrando. Solo así podrán pasar más cosas en el área rival y que de esta manera puedan llegar los goles”.

Lo que desea es que “podamos ver nuestro mejor nivel lo antes posible. Es verdad que las jornadas pasan y esto no para, pero lo único que espero es que la Unión Deportiva logra asentarse consiguiendo buenos resultados con automatismos que nos ayuden a vencer tanto casa como fuera”.

La entrada de Sergio Araujo mostró una mejoría grupal, reconociendo que se trata de un jugador “muy importante para nosotros” que “todo lo que pudo aportar fue bueno”. Está convencido de que “cuando mejore en lo físico y esté al nivel del resto de compañeros y tenga más minutos seguro que nos ayudará mucho, pero fue una buena noticia que esté de vuelta con nosotros”.

Se le cuestionó por un fuera de juego que el colegiado pitó al entender que Rubén Castro impedía que un defensor visitante pudiera llegar a Maikel Mesa, dejando claro que “los árbitros hacen cosas que no podemos controlar”, por lo que “nosotros nos debemos centrar en intentar mejorar nuestro juego y generar más ocasiones y que no las genere el rival para poder ganar; eso sí que lo podemos controlar, lo otro no”, sentenció.