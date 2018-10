Cuando las Redes Sociales destapan al verdadero ` yo ´

Mucho se habla de la falsedad o hipocresía que a veces se transmite a través de las redes sociales. Pero éstas, en particular e internet en general, son el espacio perfecto para destapar cómo son algunas personas.

¿Verdad que si vas por la calle y la cara de alguien te recuerda a la de un dibujo animado no te paras frente a esa persona para decírselo? Y mucho menos coges un altavoz para que se entere todo el mundo. Pero muchas de esas personas que no se comportan así en el mundo offline, no significa que tengan educación y respeto. No, simplemente no lo hacen porque son cobardes. Porque saben que ese acto tendría consecuencias en ese momento.

¿Pero qué pasa cuando en vez del mundo offline estamos en el online? Pues que algunas de esas personas encuentran el “refugio” para faltar al respeto, para insultar, para reírse de otros… En definitiva, para demostrar quiénes son en realidad. Gente mal educada y con una falta de autoestima importante.

Siempre se insiste en la idea de transmitir en redes tu realidad, quien realmente eres. Ahora lo planteo a la inversa, y le lanzo el mensaje a los que faltan al respeto a través de las redes ¿por qué no sois coherentes y la próxima vez lo decís a la cara? Ah, se me olvidaba, porque la cobardía os lo impide.