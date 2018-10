Los trabajadores de ESMASA: "No somos culpables de la suciedad de Alcorcón"

Los trabajadores de ESMASA, la empresa de servicios de Alcorcón, han denunciado el acoso constante al que están sometidos, señalándoles como si "fuésemos los culpables de la suciedad en la que vive sumido el pueblo de Alcorcón" y aseguran estar "cansados y hastiados, de que se nos use como arma arrojadiza para atacar a contrincantes políticos y de que se nos desprestigie ninguneando el trabajo que venimos realizando", han asegurado en un comunicado.

Afirman que el pueblo está sucio, pero también es totalmente cierto que los trabajadores de ESMASA "no contamos ni con los medios ni con la maquinaria necesaria para realizar el trabajo correctamente".

Aseguran que el problema fundamental es la falta de camiones y su mantenimiento, ya que en lugar de salir 10 camiones-pluma, dos camiones "easy", 3 camiones compactadores para hacer polígonos y 10 vehículos "especialistas", están saliendo "la mitad o menos" es decir 5 camiones-pluma, o como está pasando ahora 3 camiones-pluma y unos con el radiador roto, 1 camión "easy", 1 o 2 camiones para recoger polígonos y hay días que no se recoge algún polígono por falta de camiones y 5 vehículos especialistas a los que se les asignan 2 rutas, que la mayor parte de las veces "se ven apurados en terminar".

En las rutas de Residuos Sólidos Urbanos, afirman en el comunicado, no da tiempo material a recoger todos los puntos, quedándose algunos sin recoger "a pesar del esfuerzo y el ritmo de trabajo que se sigue por los operarios"

Afirman que no hay camiones suficientes porque hace cuatro años la empresa y el Gobierno municipal decidieron adquirir camiones de renting que hoy ya no funcionan, "la empresa de renting no los arregla".

También denuncian al pésimo estado en que se encuentran los puntos limpios, sobre todo por el desbordamiento de colchones.