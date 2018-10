Elvis Costello, cómo hemos cambiado

Aunque el éxito masivo y los números uno no le hayan acompañado a lo largo de su carrera musical, Elvis Costello, nacido como Declan MacManus hace 64 años, es uno de los más versátiles y prolíficos músicos y compositores del pop rock británico. Publica ahora su vigésimo quinto disco en solitario o con bandas de acompañamiento, presentado por 'Under Lime', aunque sus colaboraciones son infinitas. Vamos a echar un vistazo a los inicios de este menudo jovenzuelo que en 1977 se presentaba con estética a lo Buddy Holly y con el nombre de pila del más grande intérprete de la historia del rock and roll.

Con muchos toques de la escena punk de las islas, Costello se presentaba como un rebelde musical capaz incluso de saltarse las normas de un programa de televisión para tocar lo que le venía en gana. ‘Watching de detectives’ fue la canción más destacada de esta primera obra, tras la cual forma los Attractions, su banda de acompañamiento, con la que ya firma su segundo disco, ‘This year’s model’.

El single ‘(I don’t want to go to) Chelsea’ sirvió de presentación para seguir sembrando una prometedora carrera, que se vio refrendada en 1979. Tercer disco en tres años con el que Elvis y su banda demostraban que su calidad a la hora de mezclar melodías e instrumentos bien merecía una escucha detenida. Sonidos en ocasiones que nos transportaban a la década anterior pero con una producción actual que aún hoy huelen a regalo recién abierto. ‘Oliver’s army’, por ejemplo, ha sido el mayor éxito de la carrera de Costello.

Ya con estos temas escuchamos una inquietud musical no muy habitual en la generación a la que Costello pertenecía, más cercana al punk rabioso que a la exquisitez sonora. Pero junto a su banda consigue explorar otras vías que enriquecen su carrera, como los toques soul de ‘I can’s stand up for falling down’ presentes en su cuarto disco, ‘Get happy!!’.

Más ejemplos de la variedad estilística de la que siempre ha hecho gala el británico la encontramos en su disco de 1981, ‘Almost blue’, un buen homenaje a clásicos del country cuyo mayor éxito fue ‘Good year for the roses’.

Desde entonces la mayoría de discos de Costello son una delicia para el melómano, pero no cuajan en las listas de éxitos ni generan grandes ventas. Otros sin embargo ni siquiera obtienen el aplauso de sus propios autores, dadas las tensiones internas entre músicos que llevarían a los Attractions a separarse. En 1989 sin embargo conseguiría su mayor éxito en Estados Unidos gracias a ‘Verónica’, un tema escrito e interpretado junto a Paul McCartney.

Como la carrera de Elvis sólo se entiende desde la amplitud de miras y oídos que siempre ha demostrado, vamos a pinchar ahora un tema del disco que publicó en 1993 con el Brodsky Quartet, un cuarteto de cuerda que envolvía su voz en música de cámara en canciones como ‘Jacksons, Monk and Rowe’.

No sería su última incursión en la música clásica, pero sigamos la línea temporal para, tras un último disco de reunión de los Attractions, ver a Costello fundar en la siguiente década una nueva banda para respaldarlo, los Imposters, con los que aún continúa. Pero antes de escucharlos, recuperamos la versión del ‘She’ de Charles Aznavour, fallecido hace unos días, que se incluyó en la banda sonora del exitazo en taquilla ‘Notting Hill’.

Pero volvamos a la primera aparición de la nueva banda, los Imposters, formada por los mismos compañeros de antaño salvo el bajista, con el que salió tarifando Costello. ‘Monkey to man’ fue su primer single, incluido en el disco ‘The delivery man’, de 2004.

Pero ya nos hemos quedado sin tiempo, aunque antes de cerrar es justo recordar que entre las inabarcables colaboraciones de Costello está la que lanzó el año pasado con la española Vega en su magnífico disco de versiones de clásicos italianos. Hemos elegido para despedirnos ‘Complicated Shadows’, un buen tema que presentó en 2009 en uno de sus últimos lanzamientos discográficos.