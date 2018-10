CEPAMA, el autismo en femenino y en primera persona

Carmen Molina, de Ciempozuelos e Inés López, de Móstoles son dos de las mujeres que han impulsado CEPAMA, un Comité que busca visibilizar el autismo en la mujer. El objetivo, “reivindicar derechos y apoyos que ahora prácticamente no existen”, recuerda Carmen, mujer autista que reclama la importancia de la autorepresentación . Por eso CEPAMA, nacido en febrero de este año, reúne a mujeres con trastorno del espectro autista o madres que tienen hijas con esta condición para hablar en primera persona de su situación.

El Comité para la Promoción y el Apoyo de la Mujer Autista parte de la base de que existen diferencias entre el autismo en hombres y en mujeres, en cuanto a la forma de manifestarlo, lo que exige un diagnóstico no solo basado en el patrón masculino. “Queremos ser un referente para ayudar a instituciones y colectivos educativos a que comprendan el autismo femenino desde nuestra singularidad”, indica Carmen.

Voces en primera persona, que representan también las madres como Inés. Su hija ahora con 16 años, tiene autismo, diagnosticado a los 2 años, y discapacidad intelectual. Casi no habla y se comunica sobre todo por signos o pictogramas. Pero Inés lo tiene claro, “odio que te miren con pena. No me da ninguna lástima mi hija”.

En febrero, Carmen se puso en contacto con Inés, vicepresidenta de la Asociación Pro TGD, que trabaja con personas autistas en el sur de Madrid, para sumarse al proyecto de CEPAMA y así se incorporó a esta iniciativa, la única de estas características en España y en Europa.

Entre las reivindicaciones, cosas como sistemas de diagnósticos adecuados al tipo femenino del autismo, atención temprana para todos o la inclusión real con oportunidades laborales. Y es que ambas resaltan la importancia de “quitar etiquetas que solo sirven para bajar de escalón social a la persona”. Uno de los próximos retos de CEPAMA pasa por construir una historia oral del autismo en femenino en España, con testimonios de madres y “si es posible de alguna niña”.