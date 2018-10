Assassin's Creed Odyssey, un épico viaje a la Grecia clásica

Si en Assassin’s Creed Origins -ambientado en Egipto durante la ocupación romana- conocimos el nacimiento de la hermandad de los asesinos, en Assassin’s Creed Odyssey viajamos al siglo V A.C. para adentrarnos en la Grecia clásica en plena Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta.

En Assassin’s Creed Odyssey la hermandad aún no había nacido, pero sí había guerreros formidables y artefactos de poder que influirían en su posterior creación. En esta historia previa podemos encarnar a Kassandra o Alexios, descendientes del rey espartano Leónidas. Con ellos vamos a descubrir un trágico pasado familiar en medio del conflicto bélico. Y es especialmente interesante vivir la aventura con la protagonista femenina, una mercenaria educada como un guerrero espartano.

Atravesando los campos griegos / Ubisoft

Lo primero que nos llama la atención nada más comenzar la aventura son los entornos. Ricos en detalles, recrean de manera formidable los paisajes y la luz mediterránea que baña las tierras griegas. Las menciones al vino o al aceite de oliva ayudan a sumergirnos en los modos de vida de la época y el contexto sociocultural, y por si aún nos queda alguna duda de la magnífica ambientación, las recreaciones de los templos, estatuas y el peso cotidiano de los dioses nos trasladan a una Grecia clásica apasionante.

El árbol de habilidades de Kassandra / Ubisoft

En este nuevo capítulo de la saga ha ganado peso la toma de decisiones para definir la personalidad de nuestro protagonista. En muchas de las conversaciones contamos con varias opciones para responder de forma más amable, cortante o, incluso, sugerente. La historia principal no cambiará en gran medida, pero sí influiremos en ciertos detalles del contexto. También se han incluido toques roleros con las subidas de nivel y los árboles de habilidades, que dividen nuestras aptitudes en tres grandes ramas: cazador, asesino y guerrero, con las que aprenderemos la famosa patada espartana o a disparar varias flechas de una vez para añadir variedad al combate. Además podemos ir consiguiendo nuevos componentes de armadura y desarrollar las armas con materiales que recopilemos por el mundo.

El templo de Zeus, a nuestros pies / Ubisoft

Al igual que en Origins, en Odyssey contamos con la ayuda de nuestra águila Ícaro para explorar los entornos a vista de pájaro. Podemos marcar objetivos, buscar coleccionables y, sobre todo, espiar asentamientos enemigos. Sigue siendo muy útil, y sobre todo en el modo Exploración, en el que los puntos de las misiones ya no aparecen en la brújula antes de conocer su ubicación, sino que debemos encontrarlos con pistas y referencias espaciales. Si este modo se nos hace demasiado complejo y no encontramos nuestros objetivos, siempre podemos volver al modo guiado tradicional con puntos más visibles en el minimapa.

Abordajes en barco pore las aguas griegas / Ubisoft

El ambiente bélico envuelve la odisea de Kassandra y Alexios. Podemos ayudar a conquistar territorios para los espartanos o atenienses, y también a defenderlos de los asedios del enemigo. De nuevo manejaremos barcos de guerra para protagonizar abordajes y luchas salvajes en las aguas. Además podemos mejorarlos y contratar tripulación para ampliar nuestras posibilidades. Finalmente también seremos perseguidos por diferentes mercenarios para que nuestros paseos por tierras griegas sean menos agradables de lo que nos gustaría, ya que en muchas ocasiones su alto nivel nos hará huir y escondernos. En definitiva, una aventura épica por la Grecia clásica.

La presentación de Assassin’s Creed en España contó con dos deportistas de élite que personifican el valor y esfuerzo de la protagonista Kassandra en un mundo de hombres. Son Marina Bravo y Joana Pastrana, hexacampeona de Europa de rugby y campeona mundial del peso mínimo de boxeo, respectivamente. Ambas destacaron lo positivo que resulta que la protagonista principal del título sea una mujer fuerte que supera todas las adversidades.

Más actualidad

Esta semana también hemos podido probar Super Mario Party para Nintendo Switch. Vamos a poder disfrutar con la familia o amigos de hasta 80 minijuegos fiesteros en su clásico modo de tablero, pero también con los súbitos desafíos rítmicos, las competiciones multijugador de la Sala de recreo de Toad y el modo cooperativo ‘Torrente de Aventura’ en el que debemos colaborar con tiempo límite. También dispone de desafíos contra amigos cercanos con el ‘Mariotlón’, y a través de internet con ‘Mariotlón online’. Lo mejor del título es la variedad de minijuegos, realmente diferentes entre sí, pero se echa en falta algo más de agilidad en las mecánicas de juego con el tablero. En cualquier caso, es una gran opción para disfrutar en compañía.

También le hemos puesto las manos encima al juego de wrestling WWE2K19. Subirse al ring con estrellas como Big Showo el mítico Ric Flair sigue siendo toda una experiencia basada en repartir galletas de todas las formas y colores. Ahora se han suavizado los combates con más de seis protagonistas para evitar los tirones, y se ha incluido una nueva jaula con diferentes opciones como escapar por su puerta. Además se ha añadido el modo Payback para poder levantar los combates sin estamos sufriendo una paliza importante con nuestras últimas fuerzas, y ahora podemos pelear con los tipos más duros en formato muñeco cabezón para llorar de risa. Por supuesto no falta el modo carrera para ascender desde la escena de la lucha independiente hasta los eventos más grandiosos de la WWE, y podremos revivir la carrera de Daniel Bryan con el modo 2K Showcase.

También está ya disponible Astro Bot Rescue Mission para las gafas de realidad virtual Playstation VR y PS4. Se trata de un revolucionario juego de plataformas en el que le vamos a sacar mucho partido a nuestras gafas VR y también al mando de control gracias a la perspectiva y diferentes mecánicas de apoyo al pequeño robot protagonista. Vamos a recorrer diferentes planetas en busca de nuestra tripulación perdida con 20 niveles y 6 enormes jefes finales. Además cuenta con 26 desafíos extra para ampliar su contenido.

Otro juego de lucha, Dead or Alive 6, llegará a las tiendas el 19 de febrero de 2019. Los personajes Bass, Tina y Mila regresan a la franquicia acompañados de un nuevo ring con cuerdas electrificadas que promete freír a los luchadores menos precavidos, y rodeado por columnas que expulsan fuego para hacerlo todo más interesante (y crujiente). Todos estos componentes dan lugar a la nueva línea argumental en la que se crea una nueva organización de lucha llamada ‘The muscle’. Dead or Alive 6 estará disponbile para pS4, Xbox One y PC a través de Steam.

Y finalmente Playstation España ha anunciado que el cómico y presentador Dani Mateo volverá a doblar al showman al mando del juego de preguntas que aprovecha las posibilidades de nuestros smartphones ‘Saber es poder: Generaciones’ para PS4. Será una realidad el 14 de noviembre junto a varios otros títulos de la serie playlink como Chimparty, Melbits World, Tu Cara Me Suena: El Videojuego, Just Deal With It, Wordhunters y Ticket To Ride. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.