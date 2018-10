Pellegrini: "Málaga significa mucho para mí"

El que fuera entrenador del Málaga, Manuel Pellegrini, inauguró hoy la rotonda que lleva su nombre en los aledaños del estadio de La Rosaleda.

El Ayuntamiento y la Diputación organizaron el acto en reconocimiento a su brillante trayectoria como entrenador del Málaga en las tres temporadas que estuvo en el banquillo, donde disputó la Champions, llegando a los cuartos de final.

El chileno siempre tiene buenas palabras para los aficionados, el club y la ciudad costasoleña "Málaga significa muchísimo para mí. Fueron tres años inolvidables para mí, para el cuerpo técnico, para los jugadores y para toda la gente de Málaga. Tuvimos un nivel top a nivel europeo. Desgraciadamente quedamos eliminados en esa controvertida disputa ante el Borussia. Posteriormente, la llegada a La Rosaleda después de la muerte de mi padre fue quizás uno de los actos más emocionantes de mi vida. Tengo casa aquí, esto es algo permanente entre Málaga y mi persona".

"Es un día muy especial, es un homenaje que ya lo había vivido los tres años que estuve aquí. Fueron tres años inolvidables desde el punto de vista deportivo y personal. Que esto se vea reflejado con esta rotonda en Málaga para mí es una gran alegría. ¿Retrasos? Se fueron produciendo distintos motivos, estuve en Inglaterra, en China... También aquí hubo algunos problemas. Lo importante es que cristalizó", añadió el chileno.

"¿Capítulo cerrado? Desde el punto de vista deportivo, nunca se sabe. Mi ligación con el Málaga es para siempre. Desde el punto de vista personal, nunca va a estar cerrado. Estas cosas mantienen una relación y tengo casa aquí".

"He seguido siempre al Málaga desde que me fui. Sufrí mucho con el descenso y me alegro mucho de que el equipo ahora esté remontando, a ver si vuelve a Primera, el lugar que le corresponde por afición, por ciudad y muchas otras cosas. Estamos siempre pendientes. El equipo ha cambiado muchísimo, ahora por suerte está puntero en Segunda y ojalá vuelva a la Liga que le corresponda. Me da mucha pena que esté en Segunda, sobre todo por la afición. ¿El jeque Al-Thani? Estuve con él hace unos meses, fue una conversación normal".