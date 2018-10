Controvertida sesión de la comisión de investigación sobre las infracciones urbanísticas en la que el Grupo Socialista ha denunciado que la Gerencia de Urbanismo hizo desaparecer una providencia donde se proponía multar al alcalde por una infracción grave al autorizar el Consejo de Urbanismo una torre en la fábrica de cementos de La Araña con más altura de la permitida en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). En concreto, la torre, de 110 metros, superaba en 90 la altura máxima autorizada, por lo que la licencia fue anulada por la justicia en 2012 tras recurrirla una asociación de vecinos.

Lo que los socialistas obviaban en la comisión es que se propuso la sanción para todo el consejo de administración de la Gerencia, incluidos los concejales socialistas, además de los populares que aprobaron esa licencia en el año 2003, providencias que según esa formación política también desaparecieron.

La multa en concreto era de 1.124 euros y la providencia del alcalde, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, está fechada en el mes de mayo de 2016, aunque, tal y como señaló el propio portavoz socialista, Daniel Pérez, no llegó a firmarse por el Gerente de Urbanismo, José Cardador.

El asunto derivaba en un cruce de acusaciones entre Pérez y De la Torre, que afirmaba no conocer esa propuesta de multa.

-"Tengo aquí el expediente sancionador a su nombre, denunciado Don Francisco de la Torre Prados, una providencia que quedó pendiente de firmar por el coordinador general de Urbanismo, el señor Cardador, y esta providencia que le imponía una multa por infracción grave de 1.124 euros que no llegó a término, entre otras cosas porque desapareció de la base de datos de la Gerencia Municipal de Urbanismo ¿usted conocía que estaba pendiente de ser sancionado por una infracción urbanísticas en la GMU? ¿estaba usted informado?, preguntaba el portavoz socialista al alcalde.

-Para nada-, respondía el regidor.

-Entonces usted es un hombre con suerte".

De la Torre reaccionaba acusando de "jugar sucio" al portavoz socialista.

" -Yo no sé si soy un hombre con suerte o no, lo que sé es que usted es un hombre manipulador de la información (...). Este expediente no tiene nada que ver con una infracción de hacer algo ilegal en la casa donde yo vivo, nada ilegal he hecho, hasta cuando ha habido que pintar algo en el pasillo he pedido licencia de obra menor, mi mujer no lo entiende pero es así".

Una multa, por cierto, a la que también hacía alusión la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo.

En un comunicado, el equipo de gobierno ha asegurado, en contra de lo que afirmaban los socialistas, que el procedimiento se tramitó en su totalidad y se dictó el archivo de las actuaciones para las nueve propuestas de sanción (del alcalde y los concejales de PP y PSOE) "por no existir ese tipo de infracción cuando el técnico informó y el Consejo de Administración concedió la licencia en 2003". Un procedimiento sancionador iniciado a petición de los vecinos.

Por lo demás, esta última sesión de la comisión de investigación ha arrojado escasa luz sobre algunos de los asuntos clave sobre la mesa: qué paso con los 115 expedientes de Villas del Arenal, ya que ni el alcalde ni el gerente de Urbanismo, José Cardador, han sabido precisar si caducaron, prescribieron o no. Tampoco los datos sobre multas coercitivas impuestas por Urbanismo o las demoliciones subsidiarias.

Lo que sí ha quedado confirmada fue la orden de denegar el acceso a los expedientes de Villas del Arenal a los funcionarios de infracciones; sólo el "equipo B" en palabras de los exjefes de Urbanismo cesados, o el "equipo de refuerzo", en palabras del equipo de gobierno, tenía posibilidad de acceder a esos expedientes. La jefa del departamento, Leonor Pastrana, ha reconocido haber dado esa orden, de la que De la Torre asegura que no tenía conocimiento.

De hecho, el regidor ha afirmado no estar "al tanto de todos los detalles" de Urbanismo, aunque ha defendido la "legalidad" de las decisiones en este departamento.