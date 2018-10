El exjugador de la Arandina 'Viti' se mantiene a la espera de sentencia judicial para reincorporarse a la Sociedad Deportiva Almazán de Soria

El exjugador de la Arandina Club de Fútbol, Víctor Rodríguez, podría ser readmitido en la sociedad deportiva Almazán, después de que denunciara el incumplimiento unilateral del contrato el pasado mes de julio. El abogado de Viti, Rafael Uriarte, exigió el pasado 6 de julio a la sociedad deportiva Almazán el cumplimiento del contrato suscrito a través de un burofax dirigido al Club adnamantino en el que explicaba que en el documento se pactó un periodo de vigencia del 17 de julio de 2018 hasta el 17 de mayo de 2019 y que de manera injustificada se había procedido a la resolución unilateral produciendo un quebranto en el jugador.

Viti, investigado por un presunto delito de agresión sexual a una joven de 15 años de Aranda de Duero, exigió a través de una carta su reincorporación al Club después de que éste anulara su ficha y la de su compañero Lucho que ahora juega en el Bembibre, en León.

Ahora Víctor Rodríguez podría volver en las mismas condiciones en las que fue contratado a la espera de que el juzgado dicte sentencia puesto que el Almazán no ha manifestado oposición, según el abogado. Uriarte aclara que “es una readmisión lógica, fue despedido por la presión mediática y política a los que los directivos respondieron optando por despedir a los muchachos, pasado el tiempo el Club no hacía nada ni contestaba a nuestro requerimiento por lo que no hubo otra forma más que demandar el contrato, ahora ni se han opuesto, han contestado allanándose, así que estamos a la espera de que el juzgado dicte sentencia y Víctor vuelva al Club, que vuelva a Soria, en las mismas condiciones que al principio”.

El letrado, quien ejerce de representantes de Viti, explica que “Víctor está satisfecho y contento con la readmisión, la sensación es agradable, pero por supuesto hay mucha incertidumbre, él se pregunta cuánto va a durar, qué va a ser de él, cómo le van a tratar, el chico está intranquilo por la enorme presión en torno a la decisión del club de readmitirles pero estamos muy satisfechos”.

Fuentes de la Sociedad Deportiva Almazán puntualizan que “la demanda fue contestada el lunes a las dos de la tarde, y hemos manifestado nuestro rechazo a pagar la indemnización desorbitada que pide el jugador porque eso solo llevaría al club a la ruina”. Sobre la readmisión, se aplica el allanamiento, por lo que no muestran oposición.

Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria ha acordado el archivo del procedimiento de acto de conciliación que los dos exjugadores de la Arandina, ahora en libertad bajo fianza por los supuestos abusos sexuales sobre una menor, promovieron contra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, por las declaraciones que ésta efectuó el 2 de julio y que, según ellos, frustraron su fichaje por la Sociedad Deportiva Almazán.

El letrado de la Administración de Justicia ha intentado citar al acto de conciliación a Alicia García pero no ha sido posible; y es que la citación ha sido trasladada a la Gerencia de Familia y Servicios Sociales, situada en Paseo del Espolón y. Según el abogado de los demandantes, los funcionarios de la Junta no han recogido la citación aludiendo a que Alicia García tiene el domicilio habitual en la localidad de Valladolid. De esta manera, y para no demorar el acto, el letrado ha pedido el archivo de la solicitud del acto de conciliación y ha iniciado un nuevo expediente en los juzgados de Valladolid. “Hemos tomado la decisión de no recurrir sobre las irregularidades en la forma de citación a Alicia García porque, al citarla en su lugar de trabajo pero en Soria, íbamos a estar perdiendo el tiempo así que hemos desistido de cualquier acción, y hemos trasladado el intento de conciliación y citación en su lugar de domicilio que es el que nos ha informado el juzgado y la propia consejería en Valladolid.

El acto de conciliación que sí se celebrará en Soria, el próximo 18 de octubre, será con la presidenta de la asociación en defensa de las mujeres maltratadas de Soria ‘Antígona’, Concepción Baena, quien tachó de "criminales" a los exjugadores en unas manifestaciones públicas el pasado mes de julio; “hay muchas veces que nuestra libertad de expresión choca con los derechos y sentimientos de los demás, no se puede tachar de criminal de forma tan directa a unas personas que ahora mismo solo son investigadas, los muchachos ahora no son acusados, aunque los serán y acabarán en juicio, y esperamos que la resolución sea favorable, pero ahora solo son investigados, así que no se puede ofender los sentimientos de nadie. La conciliación es una oportunidad para que uno pueda retractarse, matizar y dulcificar lo que dijo para evitar engorrosas querellas que solo conducen a calentar más los ánimos.”.