Los trabajadores de Bideberria denuncian que la saturación del centro de primera acogida es constante

El hacinamiento se focaliza en el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados, el conocido como Bideberria 1, donde actualmente hay 42 chavales para 15 plazas. Hablamos con Susana Mulero y Jokin Montón, dos de sus trabajadores que nos explican cómo es el día a día. Escúchalo aquí:

Los trabajadores denuncian que la saturación del centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados es una constante. Mulero desmiente así a la Diputación Foral de Álava. Asegura que "desde 2015 lo normal es atender a 25 chavales. Tener a 15 si que es algo puntual".

Montón nos cuenta los equilibrios que tienen que hacer para atenderles en horarios de comida, estudio, limpieza u hora de dormir. "En el mejor de los casos tenemos tres duchas para todos. Para dormir hacemos un tetris. En un hueco pequeño del sofá entran cuatro chavales encogidos y los demás en el suelo con esterillas". En este sentido, la Fiscalía de Menores sigue adelante con la denuncia que han presentado.

Mulero ha querido responder al Diputado General de Álava quién cuestionó en 'Hoy por Hoy Vitoria' el proceder de los trabajadores y aseguró no tener constancia de la mala situación que padecen los menores. "Nosotras nos quejamos de no poder hacer correctamente nuestro trabajo. El área del Menor recibe un informe semanal con la situación que tenemos si el Diputado General no lo sabía es porque no lo ha preguntado".