Echávarri pide a Puig que gobierne "sin el lastre" de Compromís tras las elecciones

El exalcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha pedido a través de su cuenta de Facebook al presidente Ximo Puig que sea "valiente" y gobierne sin Compromís después de las próximas elecciones.

Dice Echávarri que les arropan las últimas encuestas conocidas que aseguran que el PSPV pasa a ser la lista más votada de la Comunidad y que Compromís baja incluso en escaños. "Con este panorama, la suma de ambos, alcanza la mayoría absoluta, pero yo creo que es tiempo de ser valientes y soltar lastre, y con estos resultados, que incluso se pueden mejorar, arriesgarnos a gobernar en solitario", escribe el que fuera primer edil de Alicante.

Y es que para el socialista, Compromís no les va a hacer "más daño en la oposición que en el gobierno, porque el daño al PSPV que están realizando es tremendo. Con sus ineptitudes y continuas deslealtades, no hacen más que minar el proyecto de futuro socialista para la Comunidad Valenciana. Socialistas e independentistas de Compromís, no nos parecemos en nada, mientras que por ejemplo nosotros lucharíamos para que no hubiera gente que precisase de acudir a un comedor social para alimentarse, Compromís se preocuparía que en dicho comedor existieran carteles en castellano y valenciano, y así todo. Política de fotos, camisetas y consignas vacías.

"Es el momento de ser decididos, es el momento de ser responsables, y el único camino para de verdad poder mejorar la vida de todos los valencianos y valencianas, independientemente de donde vivan o de la lengua en que se expresen es gobernar en solitario, sin rémoras, pesos muertos o incompetentes poniendo palos en las ruedas del progreso. Es el momento de gobernar solos", finaliza el escrito de Gabriel Echávarri.

Precisamente la concejal de Compromís, Sonia Tirado, ha pasado por los micrófonos de Radio Alicante este miércoles. La cuestión del escrito de Gabriel Echávarri se ha abordado en la Tertulia de Hoy por Hoy Alicante.

Dice la edil que la opinión personal del exalcalde "no representa el sentir del PSPV" y le recuerda que él, "imputado en diferentes causas", ha tenido que apartarse de una alcaldía a la que accedió "gracias" a los votos de Compromís.