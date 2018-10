Piovarcsik: "Creemos en la propuesta de Juan"

El lateral brasileño del BlasGon y Bodegas Ceres, Yano Piovarcsik, afirma que ve "al equipo cada vez más enchufado" y apunta "hacia la victoria" ante Zamora. Son algunos de los titulares que ha dejado el carioca en la entrevista que ha ofrecido en la sobremesa de este miércoles en El Banquillo de la SER.

El carioca no ha eludido ninguna cuestión y a la pregunta de por qué perdió el equipo en Bordils afirmaba que "pecamos en los detalles al final de los partidos. Es un equipo nuevo con juego nuevo y creo que hay que dar tiempo. Es como la vida hay que dar tiempo, poco a poco vamos mejorando. A veces se aprende más en la derrota que en el triunfo", apuntaba.

Piovarcsik ha ido más allá y manifestaba que "es difícil creer que perdiéramos en Bordils" y desvelaba que "cuando llegamos al vestuario no nos creíamos haber perdido, y Juan nos dijo que fue el partido en el que más cerca estuvimos y que no dejáramos de creer que estamos haciendo las cosas bien".

FUTURO CERCANO, ZAMORA

De cara al duelo del próximo sábado (19:00 h) ante Zamora, el carioca no siente la presión porque "yo entro en los partidos con la idea de ganar" y creo que vamos a hacer las cosas bien como hacemos siempre". A la afición le pide que "ya sabemos que están en los buenos y en los malos momentos y que crean porque confío en el trabajo", apuntaba. Los dos puntos ante Zamora "espero que sean los dos primeros de muchos que vayan a llegar", expresaba deseoso.

EL JUEGO DEL EQUIPO

En cuanto al juego del equipo, Yano apunta que "creemos en la propuesta de juego de Juan, en ese 3-3 que es muy incómodo para los rivales", afirmaba. Además, hay versatilidad porque "también hay jugadores que pueden jugar muy bien en 6-0", apuntaba.

"Este estilo de juego es muy exigente y es imposible que cualquier jugador puede estar al máximo los 60 minutos, por eso Juan nos dice que hay de darlo todo en el momento en el que estemos en la cancha", apunta.

ORÍGENES Y EL SALTO A ESPAÑA

Yano, nacido en Santos -la ciudad de Neymar- comenzó en equipos humildes y luego pasó a Pinheiros "donde aprendí mucho". "No tengo habilidad con los pies y al final cuando empecé en balonmano ya no cambié", desvelaba. "Tuve que salir de casa a los 14 años para jugar y fue difícil" contaba, desvelando además que "en casa mis padres siempre me apoyaron a pesar de las dificultades y me animaron siempre a pesar de los malos momentos".

En la diferencia entre Brasil y España tras dar el salto a Europa, Piovarcsik afirmaba que "la principal diferencia es la gran igualdad entre todos los equipos, y no sabes si vas a ganar o perder con cualquiera".

ESPOSO, PADRE Y AFICIONADO A LA GUITARRA



A sus 24 años, casado con Amada ya tiene una hija Valentina a quienes echa mucho de menos. "Las dos están en Brasil y espero que puedan venir pronto porque es duro estar lejos de ellas", apuntaba. Además, desvela su gusto por la guitarra la cual toca "cuando estoy con amigos, me gusta mucho tocar, pero sou zurdo y es diferente", desvela.