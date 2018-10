Foto denuncia: un 'ciudadano ejemplar' estaciona en el parking para personas con movilidad reducida de Cabueñes, sin tarjeta y 'a cuchillo'

La foto nos la envía Cristina. Usa muletas o silla de ruedas y por eso dispone de una tarjeta para poder aparcar en zona reservada para personas con movilidad reducida. Esta mañana acudía a una consulta en el hospital de Cabueñes en Gijón. Habitualmente utiliza los aparcamientos destinados a tal fin frente a la entrada de los servicios de rehabilitación. Allí estacionó su coche y este es el panorama que se encontró cuando fue a recogerlo. Alguien pensó que ese espacio entre los dos vehículos, pintado a rayas, estaba mal aprovechado y decidió ponerle remedio, así que encajó como pudo ahí su vehículo.

Probablemente, en su afán por aprovechar bien los espacios, no cayó en la cuenta de que, además de no poder aparcar en esas plazas, lo hizo de manera que el acceso al coche de Cristina era imposible por el lado del conductor, más para una persona que lleva muletas y que necesita abrir totalmente la puerta de su vehículo para poder entrar en él. Tuvo que hacerlo por el lado del acompañante tras muchos esfuerzos: “Estas plazas no se crean para favorecer que unas personas aparquen más cerca de la puerta, estas personas tenemos problemas de movilidad y nuestra vida está condicionada por ello. Lo que para cualquier persona es una tarea normal como ir al médico a nosotros nos supone un esfuerzo brutal y lo de la respuesta de la policía municipal lo dejo para otro día pero os aseguro que no tiene un pase”.