Huéscar también presume de tener mamuts

Un artículo publicado en el número de octubre de la revista Quaternary Sience Reviews pone en valor el extraordinario y olvidado yacimiento arqueo-paleontológico de Huéscar 1, en la cuenca de Baza, en Granada. Este trabajo ha sido realizado por Sergio Ros-Montoya, Paul Palmqvist y Mª Patrocinio Espigares de la Universidad de Málaga, Maria Rita Palombo de la Universidad de Roma 1, y Bienvenido Martínez-Navarro del Instituto de Paleocología Humana y Evolución Social-IPHES de Tarragona.

El yacimiento de Huéscar 1 contiene un importante registro de fauna de grandes y pequeños vertebrados fósiles, donde abundan los restos de proboscídeos, hipopótamos, ciervos gigantes, dos especies de caballos, panteras, tigres de dientes de sable, cánidos y otros entre los grandes mamíferos, además de un importante registro de roedores, un reptil y, especialmente, una muy abundante cantidad y diversidad de aves relacionadas con ambientes acuáticos. Fue descubierto a principios de los años ochenta por el propietario de la finca donde se encuentra dicha localidad, el geólogo Eduardo Torrecillas, quien mostró el hallazgo a la paleontóloga Ana Mazo. Posteriormente, conjuntamente con un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, dirigido por la paleontóloga Maite Alberdi, abrieron varios cortes de excavación hasta 1987, y en 1989 todos estos hallazgos fueron publicados en un volumen monográfico editado por el mismo Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Desde entonces, este yacimiento nunca más se ha vuelto a excavar de manera sistemática, aunque en el año 2003 se realizó una prospección superficial autorizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, dirigida por Bienvenido Martínez-Navarro, que sirvió para documentar in situ la presencia de industria lítica en lascas, convirtiendo así esta localidad de exclusivamente paleontológica en arqueo-paleontológica.

Huéscar 1 / Cadena SER

En función de los restos de roedores en asociación con la gran fauna, esta localidad fue datada en el fin del Pleistoceno inferior, entre 1 millón y 800.000 años, y el elefante allí localizado fue clasificado por la Dra. Ana Mazo como Elephas (Palaeoloxodon) antiquus, una forma de proboscídeo con las defensas alargadas y poco curvadas, que llegó a Europa procedente de África Y se perpetuó hasta el Pleistoceno superior, hace aproximadamente unos 40.000 años. Este hallazgo hacía de Huéscar 1, la localidad más antigua con presencia de esta especie de elefante en Europa, pues los demás hallazgos están normalmente registrados en cronologías más modernas de 600.000 años.

Recientemente, en una datación realizada a través de la técnica de OSL (optically stimulated luminescence en inglés) por Demuro y colaboradores en 2015, se ha propuesto una cronología para este yacimiento comprendida entre 420 y 570.000 años, pero los registros faunísticos comparados con otros yacimientos, especialmente con los de la Gran Dolina de Atapuerca, indican que una edad próxima a 800-900.000 años es más coherente, como fue propuesto en un principio en los años ochenta.

En este nuevo trabajo se revisan los restos de proboscídeos de Huéscar 1 y tras un pormenorizado análisis son reclasificados como una forma terminal de Mammuthus meridionalis, el mamut meridional que puebla Europa desde hace más de 2,6 millones de años hasta el límite Pleistoceno inferior-medio, hace aproximadamente 800.000 años. Este dato, convierte la localidad de Huéscar 1 en uno de los últimos registros en Europa con Mammuthus meridionalis, que es sustituido de manera paulatina por el mamut de estepa procedente de Asia, Mammuthus trogontherii, el cual finalmente dará origen al mamut lanudo, Mammuthus primigenius típico del Pleistoceno superior, que se perpetúa hasta el Holoceno hace 3.500 años en la isla de Wrangel, en el norte de Siberia próxima al estrecho de Bering.

Referencia:

Sergio Ros-Montoya, Maria Rita Palombo, María Patrocinio Espigares, Paul Palmqvist, Bienvenido Martínez-Navarro, 2018. The mammoth from the archaeo-paleontological site of Huescar-1: A tile in the puzzling question of the replacement of Mammuthus meridionalis by Mammuthus trogontherii in the late Early Pleistocene of Europe. Quaternary Science Reviews, vol. 197, pp. 336-351. (October, 2018).

Lascas de sílex de Huéscar 1 / Cadena SER