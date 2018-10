"No estoy orgulloso de la OPE pero corresponde a la Fiscalía determinar si hay delito"

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha reconocido que no se siente "orgulloso" del desarrollo de la última Oferta Pública de Empleo de Osakidetza, aunque ha afirmado que no le "corresponde" a él, sino a la Fiscalía determinar si las presuntas irregularidades en la OPE son constitutivas de delito o no. Además, ha anunciado una reorganización en la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Vasco de Salud.

Darpón y la directora general de Osakidetza, Maria Jesús Múgica, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, en la que han informado sobre la investigación abierta por el Servicio Vasco de Salud en torno a las presuntas irregularidades en las oposiciones de este organismo, así como sobre las medidas adoptadas para mejorar la gestión de las futuras OPE.

Osakidetza ya anunció el pasado mes de septiembre que la investigación interna realizada en torno a este asunto concluyó sin que se encontrarán "pruebas" sobre la existencia de "responsabilidades individuales" en relación con posibles fraudes en la OPE del Servicio Vasco de Salud, aunque sí se constataron algunas "irregularidades".

Este miércoles, el consejero ha reconocido que "algo ha debido fallar" en estas oposiciones, y ha recordado que su departamento ya ha remitido a la Fiscalía los ocho expedientes informativos realizados por Osakidetza.