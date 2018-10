Respaldo total a Cervera

En el Cádiz CF, no se duda del trabajo del entrenador, por eso seguirá en el banquillo cadista pase lo que pase el viernes frente al Extremadura. La confianza en el técnico se mantiene intacta y un resultado, no hará que haya un golpe del timón con respecto al banquillo. Desde el club se quiere dar una imagen de tranquilidad de cara al exterior y sobre todo no meter más presión a jugadores y cuerpo técnico.

Es cierto que el inicio de la temporada no ha sido el esperado , pero se está seguro de que el equipo volverá a ser el que fue en cuanto recupere efectivos. Cervera no está en duda, ni mucho menos. Solo un resultado escandaloso e inimaginable podría hacer que se replanteen las cosas, pero es algo que no está en la mesa del consejo administración al menos así lo aseguran desde la entidad amarilla.

El Cádiz jugará mañana a las 18:00 horas frente al Extremadura con la intención de revertir la mala dinámica de resultados.