Los trabajadores del astillero de Puerto Real vuelven a las protestas

Nueva movilización de los trabajadores de Navantia Puerto Real. La plantilla del turno de mañana se ha concentrado en los márgenes del puente Carranza exigiendo carga de trabajo y sobre todo que se garantice el futuro del astillero.

Portando una pancarta con el lema "Barcos civiles son posibles, contratos ya" los trabajadores han hecho visible su protesta en los arcenes del puente, tras celebrar una asamblea a primera hora de la mañana.

Exigen carga de trabajo, que se cumpla el compromiso político del presidente del gobierno y de la presidenta de la Junta de firmar la construcción de un quinto petrolero que garantizaría trabajo para la plantilla en 2019. Y, sobre todo, lo que reclaman es la posibilidad de construir barcos civiles, sólo así, dicen, los dos mil trabajadores de la factoría tendrían futuro.

El presidente del comité de empresa, Antonio Noria, asegura que "si no hay barcos civiles en Puerto Real es porque no quieren" y dice no entender "por qué la mano negra que tenemos en Madrid al final quiere terminar con astilleros de Puerto Real".

Desde el pasado 19 de septiembre los trabajadores no tienen contacto con la empresa, con quien deberían estar negociando el convenio colectivo y el plan estratégico de Navantia. Ambos documentos tendrían que estar listos el próximo mes de diciembre, por lo que la plantilla no descarta más movilizaciones.