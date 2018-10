José López denunciará a la Consejería de Educación tras la divulgación del vídeo de su presunta agresión

José López interpondrá denuncia contra la Consejería de Educación ante la Agencia Española de Protección de Datos por la comisión de múltiples irregularidades en el tratamiento del fichero de videovigilancia del edificio donde se tomaron esas imágenes y que forman parte de un caso judicial que está abierto por la presunta agresión del exalcalde José López a un cargo de la Comunidad Autónoma de Murcia en el año 2016, Fernando Mateo.

El portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha enumerado las “infracciones graves” en las que "se habrían incurrido por la divulgación irregular del vídeo por parte de la Consejería de Educación y del que se hicieron eco los medios de comunicación".

“Si bien estábamos esperando a denunciar las múltiples irregularidades del fichero de videovigilancia al final del procedimiento judicial, la filtración de la grabación obliga a denunciarlo de modo inmediato”, según López.

MC ha valorado una “grabación aparentemente manipulada, y sobre la que la Consejería ha reconocido, a través de un escrito dirigido al Juzgado el pasado mes de mayo, diversas irregularidades. Así, han confirmado que no es original; que el fichero no está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); que el fichero no está autorizado por el BORM ni consta número de registro ni persona habilitada para su tratamiento, y que no existe empresa de seguridad encargada del sistema”.

Ha continuado refiriéndose a “la falta de inscripción (por parte de la Consejería de Educación) del fichero en la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, la sanción ascendería a 300.000 euros. También existiría otra falta por divulgación irregular que podría elevarse hasta los 600.000 euros”.

López desea que “la Consejería de Transparencia, mutada en órgano propagandístico, inicie una investigación de oficio. De lo contrario estarán confirmando que son ellos quienes han cometido la ilegalidad. Y deberán responder”. “Todo ello, sin perjuicio de lo que resulte de la investigación penal por el atentado contra mi honor que instamos ayer ante el Juzgado de instrucción número 2 de Cartagena”.