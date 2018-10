El gobierno ampliará la desembocadura del río Seco para evitar desbordamientos

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de para la Transición Ecológica, ha incluido en su lista de prioridades la ampliación de la desembocadura del ríoSeco en Castellón y diferentes obras que permitirán aumentar los caudales de desagüe al mar en periodos de avenida de aguas.



Así lo ha explicado la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, quien se ha reunido con el presidente de la CHJ, Manuel Alcalde, para dar impulso a los proyectos pendientes en la ciudad.



La alcaldesa ha trasladado a la CHJ "la relevancia del proyecto para mejorar la seguridad en épocas de gota fría" y en un periodo de dos semanas este organismo enviará a Madrid las actuaciones prioritarias junto con los parámetros que las avalen, entre las cuales estarán las obras del ríoSeco.



Marco ha destacado el compromiso de diálogo por parte de la Confederación, que "ha cedido a las peticiones históricas de nuestra ciudad y ha mostrado su voluntad para llevar adelante este plan imprescindible para evitar desbordamientos en Castellón".



Marco ha recordado a Alcalde que el inicio de estas obras es necesario para continuar con otras actuaciones como el encauzamiento del Barranco del Sol para evitar las inundaciones en el Grupo San Agustín y San Marcos, ya que "no se puede intervenir aquí si no arrancan los trabajos del ríoSeco".



"El Gobierno municipal de Castellón quiere poner en la agenda de las infraestructuras los grandes proyectos en materia de aguas", ha afirmado la alcaldesa.



En la reunión también se ha puesto encima de la mesa la importancia de la limpieza de los cauces, "un trabajo esencial y a la vez delicado en caso de riadas".



El Consistorio debe responsabilizarse del saneamiento de los cauces que se encuentren dentro del casco urbano aunque deberá seguir siempre un protocolo marcado por la CHJ para realizar cualquier actuación, han recordado fuentes municipales.



El presidente de la Confederación ha acordado con el Ayuntamiento que la autorización ante este tipo de peticiones tendrá una respuesta rápida para agilizar los trabajos de limpieza.



En cuanto a los cauces que se encuentren en zonas no urbanas, es la CHJ la encargada de su adecuación.

