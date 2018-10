El Síndic de Comptes reprende al Ayuntamiento por incumplir procedimientos de contratación

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha observado varias incidencias en la actividad económica – financiera del Ayuntamiento de Castellón, durante los ejercicios de 2015 a 2017. Según el informe que ha publicado el organismo, el consistorio se ha retrasado en la aprobación de los presupuestos, ha incumplido algunos procedimientos de contratación pública y además, no dispone a día de hoy de un inventario de bienes.

La sindicatura de Comptes ha observado retrasos significativos en la aprobación de las cuentas durante los últimos años. En 2016, los presupuestos se aprobaron de forma definitiva el 11 de diciembre, y en 2017 el 19 de diciembre, mientras que el interventor recomienda que se trasladen al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación inicial.

Con respecto al patrimonio municipal, el Ayuntamiento de Castellón no dispone de un inventario de bienes actualizado, exigido por ley. De hecho, la última rectificación anual fue la correspondiente al ejercicio de 2014, antes de salir el PP del gobierno municipal. No obstante, la Sindicatura reconoce que en 2018 se está implantando una aplicación informática para la gestión integral del patrimonio que incluye el mantenimiento del inventario.

Por otro lado, la sindicatura de Comptes ha sido especialmente crítica con la contratación municipal. El organismo señala que durante el 2016, el Ayuntamiento tramitó 39 contratos por vía de urgencia, por un importe total de 4 millones y medio de euros, que no se ajustan a los casos previstos para la utilización de esta tramitación abreviada. Además, añade que los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor no están suficientemente desarrollados ni determinados en los pliegos de contratación y los informes técnicos no justifican debidamente las puntuaciones asignadas a las ofertas de los licitadores. También incide en que los Patronatos de Turismo y Deporte deben integrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público y no tener perfil de contratante propio.

El informe de la Sindicatura también publica que durante el ejercicio 2015, el año de las elecciones municipales, el Ayuntamiento incurrió en diferentes gastos por servicios y suministros por valor de casi 2 millones de euros que debieron haber sido adjudicados. Entre ellos se encuentra un importe de 811.252 euros para la limpieza de colegios públicos, 140.000 euros en seguros de vehículos municipales y responsabilidad civil, 24.000 euros en alquiler de 60 smartphones para la policía local y 18.000 euros en asistencia sanitaria en actos públicos organizados por el Ayuntamiento.