Sobre la emergencia humanitaria en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote declaró ayer situación de Emergencia Humanitaria, ante la situación de los más de cien menores extranjeros no acompañados que han llegado estos días a la isla. El Cabildo adopta la decisión –a mi juicio alarmista- en el contexto de un conflicto de orden político con el Gobierno español, fruto de la torpeza de la Delegación del Gobierno en Canarias y la malcriadez del presidente Sánchez, que prefirió reunirse a tomar unos vinos con sus compañeros socialistas de Lanzarote, en lugar de hacerlo con el presidente del Gobierno regional, para tratar este asunto. Y… ¿porqué con Sánchez? Pues porque la delegada del Gobierno, Elena Máñez, se negó a estudiar siquiera la posibilidad de utilizar un acuartelamiento militar en desuso para ubicar a los menores. El argumento es que el acuartelamiento de Marqués de Herrera no reúne las condiciones, pero no resulta difícil suponer que será más fácil resolver las carencias en un lugar cerrado que en una aglomeración de tiendas de campaña en medio de la calle, sin servicios sanitarios, sin agua, ni electricidad, que es la ubicación que hasta el momento se le ha encontrado a los menores. Defensa siempre ha manifestado una extraordinaria capacidad de respuesta ante contingencias de este tipo. El comportamiento de los militares durante la crisis humanitaria que supuso –esa sí- la llegada de más de 30.000 inmigrantes a las costas de Canarias en 2006, se resolvió fundamentalmente gracias a la inmediata respuesta del Ejército y el Estado. En vez de convertirse en interlocutora del problema creado en las islas ante el Gobierno de la nación –como supo hacer el delegado José Segura en 2006- Máñez ha elegido sumarse a esta pelea estúpida de tirarse los inmigrantes a la cabeza. El Cabildo está intentando resolver el problema negociando el uso del albergue de La Santa, pero yo creo que -pasado el bochorno institucional de La Mareta-, Gobierno central, administración regional y Cabildo, deben ponerse a trabajar juntos para resolver el problema de esos cien menores tirados en la calle. Con titulares no van a resolver nada. Lo que van a lograr es que cunda el descrédito de la política y aumente la xenofobia. Y ya sabemos dónde nos lleva eso.

