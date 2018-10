Julio Llamazares: "Si Jesucristo volviera echaría a muchos cabildos, porque son los mercaderes del templo"

El escritor Julio Llamazares ha paseado por las 75 catedrales de España. Lo ha hecho en dos etapas, la primera, que comenzó hace 17 años provocó la publicación -hace 10- en la editorial Alfaguara de un volumen llamado Las rosas de piedra. Ahora, a raíz de una segunda etapa de viajes, surge un libro denominado Las rosas del Sur, en el que Llamazares relata sus viajes por las 32 catedrales de España que le faltaban para completar este proyecto literario. “La mayoría ya son museos, donde la actividad es principalmente turística”, afirma.

Llamazares ha hecho un libro de viaje, “ni de historia, ni de arte, ni menos de espiritualidad” aunque incluye un poco de todo eso. El paisanaje se hace indispensable para retratar estos paisajes de piedra. Y así, las conversaciones con los turistas o los autóctonos le sirven para hacer el retrato de cada uno de los lugares. En el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, cuya imagen ha sido elegida para la portada de este libro, Llamazares destaca la sutileza de la arquitectura islámica que contrapone a la grandiosidad de los templos cristianos, de mármoles, cúpulas y cruceros magnánimos. No elude el debate y lamenta la comercialización de los templos, los mercaderes que echó Jesucristo, como apostilla su amigo el poeta Alejandro López Andrada en la conversación en Hoy por Hoy Córdoba. “Amo las catedrales, creo que las están matando los cabildos con su voracidad recaudatoria”, añade Llamazares.

La Mezquita le da juego al autor, porque en ella vive una curiosa anécdota: uno de los taquilleros no acaba de entender que Llamazares quiera pasar todo el día en la Mezquita y poder entrar y salir del monumento a su antojo, así que pretende hacerle pagar los 10 euros de la entrada cada vez que vaya a acceder. "¡Pero si hasta en las discotecas, cuando era joven, me ponían un sello", dice el autor leonés! Al final es el equipo de comunicación del Cabildo quien le soluciona el problema. No ha tenido suerte, por el contrario, con su petición de presentar el libro en el Patio de los Naranjos, que se topó con el “silencio administrativo” para su sorpresa: la primera entrega de este proyecto “Las rosas de piedra” se presentó en la Catedral de León, “con el obispo y todo” pero en Córdoba, como también ha ocurrido con otros proyectos culturales, ha encontrado la negativa, o al menos la callada por respuesta.

El viajero, que destaca el sincronismo de la Mezquita Catedral de Córdoba en la que se reconoce “desbordado por la mezcla”, busca reposo en un bar la plaza de las Tendillas al terminar su jornada y mira a través del cristal la vida: "la vida provinciana de una ciudad tranquila y moderadamente feliz, el carpe diem de un pueblo antiguo que ha hecho de su pasado su mayor orgullo y el mejor espejo de su presente, un presente que es espejo al mismo tiempo de sus sueños".

La fotografía que ilustra la portada del libro de Llamazares, en una de las puertas de la Mezquita de Córdoba. / CADENA SER

En Hoy por Hoy Córdoba conversamos con Julio Llamazares sobre el viaje, la literatura, las catedrales, e incluso sobre la breve siesta de la que disfrutó en un banco de la Mezquita, en esa tarde de calor cordobés, tras almorzar salmorejo y flamenquín con su amigo Alejandro en la Taberna Moriles.