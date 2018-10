El Concello intenta abrir una vía de diáologo con TAP Portugal

La cancelación hasta marzo del vuelo entre Alvedro y Peinador y Lisboa por parte de Tap Portugal no ha sorprendido en los ámbitos empresariales. El ente O Eixo Atlántico acusa a la compañía lusa de buscar solo su rentabilidad, de mantener horarios no competitivos. El Concello de A Coruña señala que TAP no le comunicó la decisión. Hoy se ha puesto en contacto con la responsable de operaciones para intentar abrir una vía de diálogo.

La aerolínea portuguesa dejará de operar desde Galicia y Asturias el 28 de este mes. La conexión diaria se retomará el 31 de marzo. La razón que expone es la de "enorme dificultad en la contratación de tripulaciones". Una mera excusa, en opinión del secretario general de O Eixo Atlántico, Xoan Vázquez Mao.

O Eixo Atlántico considera que a TAP sólo le mueve el interés de captar pasajeros para los enlaces a otras ciudades desde Lisboa. Al Ayuntamiento le parece importante la conectividad desde la capital portuguesa e intentará buscar una salida a la situación. Alberto Lema, concelleiro de Turismo.

El avión de TAP Portugal tiene unas treinta plazas. El año pasado, el enlace desde Alvedro con Lisboa movió a casi 25 mil pasajeros, unos nueve mil más que hace dos años.

Si la opción para viajar a la capital portuguesa es la del coche: el peaje entre A Coruña y Lisboa por autopista cuesta 49 euros. Si se suma el combustible el viaje por carretera se sitúa en torno a los 95 euros.

