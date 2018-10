El Comité desestima el recurso por Quique

Competición no atiende al recurso del Depor y Quique no podrá jugar ante el Elche. Reunido este mediodía en Madrid el comité de Competición, y encima de la mesa el recurso presentado por el Depor para que se dejase sin efecto la sanción a Quique, el comité decide desestimar el escrito de los coruñeses. Sanciona de este modo a Quique González con un partido después de la expulsión del pasado domingo. El delantero pucelano, por lo tanto no estará pasado mañana en Riazor ante el Elche.

Desde el Deportivo ya entendían que las posibilidades del éxito del recurso eran escasas. De la misma manera, todo parece indicar que ahora la asesoría jurídica del club no preparará un nuevo recurso ante Apelación. Asumirán la sanción de un partido impuesta a su delantero tras su intento de chilena.

Pablo Marí, compañero de Quique, afirmó esta mañana que se trataba de un error humano del árbitro que podía ser entendible. Los comités no tienen la costumbre de re-arbitrar y toman lo escrito en el acta como base de su decisión.