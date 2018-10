Puertos descarta condonar la deuda pero se abre a otras alternativas

La presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, le ha dejado claro al presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique Losada, que no habrá condonación de la deuda contraída por la construcción del puerto exterior. En una reunión mantenida en Madrid, le ha dicho que no es compatible ni con la ley estatal ni con la normativa europea. No obstante, Chacón se ha comprometido a estudiar otras medidas que garanticen la sostenibildiad económica del ente portuario coruñés.

En relación a la esperada conexión ferroviaria con Punta Langosteira, la responsable de Puertos solicitará una reunión con el adminsitrador de ADIF para impulsar la obra, sin que suponga una nueva carga financiera, según indica en un comunicado la Autoridad Portuaria coruñesa.