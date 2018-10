El PP pide dimisiones en Educación

El presidente del PP, Pablo Ruz ha dicho que es una nueva mentira del gobierno autonómico y municipal para con toda la realidad educativa de Elche. Según Ruz, el pasado 3 de octubre aseguraban que era una prioridad para ellos el arreglo de la fachada del Instituto de Torrellano, la ampliación del colegio del El Altet y La Paz, la creación del colegio 37, el nuevo colegio Virgen de la Luz, la reforma del Jaime Balmes, el gimnasio del López Orozco, la reparación de la cubierta en El Palmeral, ampliación de La Baia, y reforma en el IES Monserrat Roig y la fachada del colegio Jaume I, entre otras.

El candidato del PP dice que dieron 5 días para la licitación de la obra de la fachada de Torrellano, pero no ha sido así.

Por ello exigen la dimisión del Conseller y el Secretario Autonómico. Incluyen tambien en esta petición la dimisión de la Concejala de Educación, Patricia Maciá por no defender los intereses de todos los ilicitanos

Pablo Ruz asegura que esta legislatura ha sido un fracaso para toda la realidad educativa de Elche. Insiste que han sido incapaces de construir ningún centro educativo y solucionar todo aquello con lo que se comprometieron.

La respuesta de Educación

La concejala del área, Patricia Maciá, ha explicado que no entiende que los populares pidan su dimisión cuando es un compromiso que adquirió la Conselleria. Aun así, ha apuntado que la Dirección Territorial le ha trasladado que la documentación está preparada pero que, debido a que es una semana con varios festivos, no se ha podido tramitar. Maciá ha aclarado a Ruz que la licitación no se refleja ni en el DOGV ni en el BOE, sino que se recoge en la plataforma de Contratación.