El Idella suma un triunfo trabajado en La Font d´Encarrós (1-2)

C. E. La Font d´Encarrós: Armando Fuster, Alex Gómez, Salvador Soto, Carlos Just, Llorens Peiró, Vicent Llacer, Alejandro Estruch (Pablo Millet 76´), Alberto Ruiz, Héctor Morales, Alberto Serrano (Jordí Monzó 87´) y Sergio Verdejo (Jesús Monzó 71´).

Idella C. F.: Javier Sánchez, Adrián García (Carlos Ibáñez 64´), Jose Guardiola, Víctor García, Rafa Castaño, Hugo Monserrat (Alejandro Castillo 46´), Carlos Puente, Iván Barberá, Edu Calderón, Iván Martínez y Alejandro Rueda (Juanan Gómez 76´).

Árbitro: Fernando Subiela Durá. Amonesto a los locales Alberto Ruiz, Vicent Llacer, Héctor Morales, Alejandro Estruch, Salvador Soto, Manuel Guijarro y Llorens Peiró. También a los visitantes Rafa Castaño, Víctor García e Iván Martínez.

Goles: 1-0 (58´) Llorens Peiró. 1-1 (90´) Edu Calderón. 1-2 (90´) Iván Barberá.

Campo: “La Plana” de La Font d´Encarrós (Valencia).

Incidencias: 4ª jornada de liga en el Grupo VI de la Primera Regional de fútbol.

Importante y valioso triunfo logrado por los hombres de Juan Castillo en el campo del C. E. La Font d´Encarrós. Una victoria agónica que no se concretó hasta el último suspiro del choque cuando Edu Calderón e Iván Barberá sentenciaron de manera consecutiva remontando el tanto local que llegaba rozando el primer cuarto de hora de la segunda mitad.

El triunfo del Idella le sitúa en el sexto lugar de la clasificación con ocho puntos a cuatro de la cabeza de la clasificación. El sábado a las 16:30 h, recibe en el “Nuevo Pepico Amat” al Real de Gandía que es 12º con tres puntos y que viene de perder en su campo ante el Canals (0-2).