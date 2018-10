Dimite un concejal del PP de Jamilena que también dejará el partido

El concejal del Ayuntamiento de Jamilena, José Checa, responsable de las áreas de Cultura, Educación, Medio Ambiente y Turismo en el Consistorio, ha anunciado a sus compañeros de corporación y al Alcalde de la localidad, Crispín Colmenero, que deja el ayuntamiento y la política. Lo ha adelantado el sitio web Vivir Jamilena y lo ha confirmado esta redacción con el propio protagonista.

A preguntas de esta emisora, Checa ha reconocido que ya tuvo un amago de irse antes, el año pasado y por motivos personales, pero al final le pidieron que por favor siguiera y continuó. La situación ha sido distinta ahora y afirma que tras meditarlo mucho no ha querido seguir. "Como seguimos en un plan extraño no he querido continuar", afirma.

"Se supone que cuando estás en coalición con otro partido tienes que llevar las cosas entre los dos lo mejor posible, intentando hablar lo que haga falta para llevar acuerdos, pero con esta persona (refiriéndose al concejal del Partido Andalucista José Antonio López, compañero de corporación) desde que hicimos el pacto me negó hasta su palabra, dejó de hablarme", ha explicado Checa.

No es la primera vez que la relación entre los populares y andalucistas se tambalea en Jamilena. Tal y como Checa reconoce y afirma, "todo lo que hacíamos estaba mal hecho y encima le dijo a los operarios del ayuntamiento que lo que dijéramos la gente del PP no nos hicieran ni caso". "Esto se lo dijimos al alcalde, que nos dijo que estábamos en un pacto y que había que aguantar distintas situaciones, pero aquí es cierto que los únicos que hemos aguantado hemos sido nosotros. Es que ya estábamos en una situación que ni dentro de nuestro presupuesto podíamos gastar dinero, como lo que me ocurrió con una subvención que pedimos a Diputación para poner un Auditorio en un proyector", añade el ex concejal.

También se va del PP

La mala relación de José Checa con José Antonio López, concejal del Partido Andalucista y que hace poco saltó a la actualidad informativa por el presunto uso particular de un vehículo oficial del ayuntamiento, ha provocado que incluso Checa tenga previsto dejar la política. "Yo he sido simpatizante y me voy a dar de baja del partido. Yo no quiero nada con la política, me he quedado muy desilusionado. Me he llevado siempre bien con casi todo el mundo, sean del partido que sean, pero yo sí que es cierto que el tiempo que he estado en la política me he quedado muy desengañado, no quiero saber nada de política", concluye Checa.