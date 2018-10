Juan Pedro considera "injusto y precipitado" su cese

Juan Pedro deja el cargo “triste, pero tranquilo”, no le acompañaron los resultados, pero sabe que, a pesar de todo el cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo al frente del equipo.

El ya ex entrenador del equipo azulino explica en la Cadena SER cómo se produce su cese: “Me llamó por teléfono sobre las 12 de la noche Julio Antón, me dijo que teníamos que hablar y me cesó, yo entrené al equipo el martes como siempre, a mí desde el club en ningún momento se me había transmitido la preocupación por el juego del equipo o malestar por los resultados, nunca nadie me transmitió nada, ayer martes empezamos a preparar los dos partidos que tiene ahora el equipo”.

Sabe que las “exigencias” del club esta temporada “son muy altas” y que los resultados no terminaban de llegar, pero cree que la decisión que ha adoptado el club “es muy precipitada e injusta, porque es muy pronto para valorar el trabajo que estaba haciendo el cuerpo técnico y más cuando la plantilla se cerró hace apenas dos semanas con la incorporación de tres nuevos jugadores que todavía estaban asimilando conceptos, la suerte no nos ha acompañado en momentos puntuales como ante el Ceuta, Coria o Betis B”, explica el entrenador.

Juan Pedro le desea, como no podía ser de otra forma lo mejor a su equipo, "porque sigue siendo mi equipo toda la vida, y lo que espero es que rememos todos en la misma dirección, hay que pensar en el grupo, como en todas las casas hay problemas, pero hay que solucionarlos de puertas para adentro”, recomienda.

Preguntado por el fichaje de Nene Montero, con el que coincidió cuando era jugador del Xerez CD, recuerda el año en el que “nos que quedamos las puertas del ascenso, es un entrenador con un perfil distinto al mío, tiene mucha más experiencia, como yo es temperamental pero con otra forma de trabajo. Espero que el equipo tire para adelante, que estoy seguro que lo hará”.