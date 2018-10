El argentino Juan Flere ha sido presentado como nuevo portero del Xerez DFC. Con sólo 20 años y procedente del Llagostera, viene a competir con David Marrufo la titularidad tras la lesión de José Manuel Camacho.

Llega a Jerez dispuesto a "aportar mi granito de arena donde quiera el entrenador, sea en la banqueta, en el campo o en la grada, a sumar al equipo, nunca restar. Dejo atrás a mi familia y a mis amigos por venir a este club. No tengo ningún tipo de miedo, sé que vengo a una entidad muy grande, con muchos aficionados y con solo ver el estadio y la repercusión que tiene este equipo me decido a venir aquí".

El ya nuevo jugador del Xerez DFC reconoce que ha sido acogido “muy bien por sus nuevos compañeros”, ya ha participado en dos entrenamientos y reconoce que fueron muy importantes los consejos de Álex Colorado a la hora de tomar la decisión de venir aquí: “"Me dijo cómo es el club, la dinámica, la gente, el hincha, el día a día y por eso estoy aquí, para mí es un placer", por lo que asume las exigencias de la entidad y de una portería, “que tiene presión, pero es mejor que sea así por estar arriba y por pelear por todo que ir a un club en el que haya presión por salir de abajo, es mucho más bonito esto".

El mensaje del joven portero xerecista a la afición está claro, “me voy a dejar la vida por este club, vengo a trabajar, a pelear el puesto y siempre a sumar. Que la afición esté tranquila que trabajo y sacrificio no me va a faltar"