"No hay que alarmarse porque esto está empezando" Iriome González

O CD Lugo chega á décima xornada desta Liga 1,2,3 sumando oito puntos no seu casilleiro. Enfronte, un rival ben coñecido por Iriome González: O Tenerife. "Me sorprende los resultados del equipo. La verdad es que tienen buenos jugadores, pero esto ya les ha pasado antes y han terminado coládose en play off", di o extremo albivermello. O conxunto tinerfeño non abandona os postos máis bixos da táboa desta División de Prata e trala derrota ante o Mallorca, os de Luis Oltra colócanse no décimo noveno posto da clasificación. "Ellos llegan en un momento en el que querrán cambiar la dinámica y buscarán que paguemos los platos rotos. Aunque espero que esa dinámica la cambien después de este partido", bromea.

Nos oito encontros desputados polo Lugo no Rodríguez López, só foi quen gañar unha vez. Non sabemos se tocará agora rachar coa mala sorte, pero non será por ganas. "Iremos con ganas de hacer las cosas bien como otras veces fuera. Los dos tenemos ganas de los tres puntos. Cuando las cosas no salen como quieres lo bueno del fútbol es que cada siete días tienes la oportunidad de resarcirte", asegura. Esta sensación agridoce xa estivo presente no vestiario esta campaña. O xogador recorda a semana previa ao partido do Zaragoza: "Me decía la gente por la calle que no íbamos a ganar y al final, mira, tres puntos para casa que te da un chute de energía. Hemos salido otras veces y podemos hacerlo otra vez. La situación no es para alarmarse porque esto esta empezando".

Malia que xa son moitos anos fóra de Tenerife "y ya se hace rutina", sempre é especial voltar á terra. "Es un momento en el que puedes ver a los amigos, a la familia... si, especial".