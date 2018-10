Los afectados por Madrid Central: "Los comerciantes también somos vecinos"

"Los comerciantes queremos recalcar que también somos unos vecinos más del barrio. Nos están expulsando". Isabel García es residente del Distrito Centro, comerciante y miembro de la asociación de comerciantes de Lavapiés y cree que la implantación de Madrid Central pone en riesgo la supervivencia de los comercios. "El barrio no solo se hace con el que vive, también con el que trabaja y con el que te da el servicio. Si desaparecen los comercios, se acaba con el concepto de barrio y esto terminará siendo un parque temático".

Los comerciantes dicen estar "muy preocupados" por la inminente entrada en vigor de Madrid Central y por eso, a poco más de un mes, han decidido empezar a movilizarse con esta Plataforma de Afectados y una campaña que han llamado "Madrid Sostenible". El primer paso que han dado es un manifiesto y una recogida de firmas con un objetivo: que el Ayuntamiento reabra el diálogo y que se replantee el calendario. "Quedan 44 días para Madrid Central, pero solo quedan algo más de 100 para las elecciones".

Desde la Plataforma, insisten: "No estamos en contra de Madrid Central". Apuestan, aseguran, por un futuro más limpio y sostenible para la ciudad, pero creen que "estas no son las formas de hacerlo". Quieren más tiempo y más debate. "El proyecto no ha contado con el necesario debate técnico, participativo y transversal como hubiera sido necesario. Madrid Central impone una visión restrictiva de la sostenibilidad ambiental ignorando los imprescindibles parámetros económicos y sociales necesarios".

"Nos sentimos engañados"

Dicen sentirse "engañados" por el Ayuntamiento porque han obviado sus propuestas y no han dialogado con ellos. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, les llamó este martes, pero "no hemos llegado a nada en concreto". En cambio, desde el consistorio aseguran que "como ha hecho hasta ahora con muchas de las asociaciones que componen la Plataforma y con todos los colectivos que lo piden, también se reunirá con sus miembros". Además, aseguran que desde que hace tres años se comenzó a redactar el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, "el Ayuntamiento de Madrid ha mantenido numerosas reuniones para escuchar las necesidades de los diferentes colectivos y agentes sociales y empresariales para hacer compatibles sus intereses con los del interés general". "De hecho, algunas de sus peticiones ya han sido aceptadas".

Creen que las restricciones al tráfico en el Distrito Centro va a afectar de forma muy negativa a comercios, restaurantes y todo tipo de negocios. Dicen que el plan no garantiza la accesibilidad y por eso piden que se flexibilice el calendario, para que las empresas de transporte tengan más tiempo para renovar las flotas y que así puedan circular por el Centro: "los plazos establecidos van a mandar a la ruina a miles de trabajadores autónomos que solo tienen 14 meses para cambiar su furgoneta con la que se ganan la vida". Dicen que uno de los principales afectados son las empresas de mudanzas, porque tienen "vehículos muy antiguos". Piden que se incremente la oferta de transporte público, que se aumenten las plazas de aparcamiento, los horarios de carga y descarga y que haya más información.

Otra de sus principales quejas está dirigida a las 20 invitaciones mensuales que tienen los residentes, pero no los comercios, para que vehículos de fuera del distrito puedan entrar. Francisco tiene una escuela de dibujo en Huertas: "Muchos de mis alumnos, niños muy pequeños, vienen de fuera del Centro, de otros distritos y no pueden venir solos en transporte público. Así que si no conseguimos solucionar esto, tendremos que cerrar esta escuela, que contribuye a la cultura y a la educación formando, después de 20 años". El Ayuntamiento de Madrid asegura que el acceso a Madrid Central está plenamente garantizado con el mejor sistema de transporte público colectivo del país.

Madrid Central, el área de cero emisiones y prioridad residencial de Centro es la medida número uno del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático para rebajar la contaminación y proteger la salud pública, plan que ha posibilitado que la Comisión Europea no denuncia a España por superar los niveles fijados en la normativa. Según los datos del Ayuntamiento, la puesta en marcha de Madrid Central reducirá en aproximadamente un 40% la emisión de dióxido de nitrógeno (NO2) en el centro de la ciudad.