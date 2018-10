Antonio Mercero "días de litrona y leño"

¿Qué clase de asesino escoge a sus víctimas, todas japonesas en el centro turístico de Madrid? ¿Cómo es el perfil psicológico de este asesino? Estamos hablando del mundo de los viajes turísticos organizados, muchos de ellos están en este puente por las calles de Madrid, pero este caso es una ficción y la investigación corre a cargo de Sofía Luna, una policía transexual que es la protagonista del último libro de Antonio mercero titulado ‘El caso de las japonesas muertas’ editado por Alfaguara.

La tolerancia es uno de los mensajes de esta novela y la canción de ‘Imagine’ de John Lennon es la escogida por Mercero para ambientar el recorrido por su mapa de Madrid.

Lennon sacó esta canción en el año 1971, han pasado 47 años de este mensaje de tolerancia, de amor por la diversidad, algo que nos hace más libres, más evolucionados, en contraposición con una imagen muy actual: el acto de Vox en Vistalegre con mensajes nada próximos a lo que representa esta canción.

En 2017, en el observatorio de la violencia LGTBI sólo un 23% de las personas que sufren agresiones LGTBI acuden a comisaría a denunciarlo.

Antonio Mercero en la entrevista de A vivir Madrid / JESÚS BLANQUIÑO

También hemos ido al Madrid de su infancia, al Puente de los Franceses, días de litrona, rosas y Leño, “y cualquier grupo de heavy metal en ese barrio que era un poco macarra, aunque ahora haya cambiado”.

Antonio es periodista de formación, incluso ha ejercido, pero en su vuelta a Madrid es cuando descubrió su verdadera vocación “son esas encrucijadas de la vida, esas decisiones importantes que no se saben muy bien por qué se toman y a mi esta me ha hecho muy feliz. Yo era periodista y me gustaba mi trabajo de periodista, llevaba 3 años con Leguineche, todo iba muy bien, estuve en Nueva York, pero cuando volví a Madrid me entró el gusanillo de escribir guiones y me puse con Farmacia de Guardia y ya no he parado de escribir”.

Su pasión por el cine y la literatura se lo debe a su padre, “yo nunca le agradeceré lo bastante a mi padre que me inyectara el veneno de la literatura y el cine, ambos.- Estaba empeñado en inyectarme ambos y lo consiguió”.

Ahora solo queda esperar a la tercera novela que cierre esta trilogía de Sofía Luna.