Biel Servera: "Estuve aislado tres horas en el tejado de la oficina del campo de fútbol"

Las consecuencias de lo sucedido en las últimas horas en Sant Llorenç des Cardessar, donde la lluvia ha desbordado el torrente, ha provocado que el campo de fútbol se haya quedado sin césped y las casetas estén inundadas.

El vicepresidente del C.D Cardassar, Biel Servera, estaba en el campo municipal, esperando una cita, cuando se vio sorprendido por la fuerza del agua. "Estaba sentando en la cantina, me mojaba los pies y cuando me giré hacia el torrente, que está al lado del campo, vi que venía mucha agua y me tuve que subir a la mesa y luego al techo de la oficina. Estuve tres horas solo porque nadie podía venir a buscarme", comenta a la SER.

Servera comenta que "fue cosa de segundos y cuando quise irme no pude".

En cuanto a la situación del campo de fútbol, Servera detalla en Ser Deportivos Baleares que "el campo tiene una pared de un metro y el agua la sobrepasaba. El césped está levantado".

Por último, Servera ha querido agradecer el apoyo del resto de presidentes de los distintos clubes de la comarca de llevant que han facilitado sus campos de fútbol al C.D Cardassar.