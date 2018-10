Giustozzi: "ElPozo aún no ganó nada, lo que me hace feliz es cómo mejoramos"

A tres días de vivir su primer gran clásico, ElPozo Murcia-Inter Movistar, Diego Giustozzi fue protagonista en SER Deportivos. El técnico argentino, que hizo campeona del mundo a la escuadra albiceleste, luce sonrisa y muestra ilusión "pero más por cómo evolucionamos que por la propia clasificación. Aún no ganamos nada. Pero a este paso estaremos más cerca de lograr los objetivos". Pasó por nuestros estudios y aquí puedes escuchar la entrevista íntegra:

ElPozo es colíder, ha sumado 12 puntos, todos los posibles, pero eso no preocupa al entrenador. "Cuando ganamos a Santa Coloma no salí contento. No me interesa tanto el resultado. Veo en los ojos de los jugadores ese compromiso, eso es lo que me motiva" comentaba Giustozzi.

Pese a los 12 puntos de @ElPozoMurcia_FS, a @GiustozziDiego lo que le hace feliz “es que el equipo de ahora no es el mismo que el de hace 2 meses. No miro la clasificación” pic.twitter.com/3AyLEQBgtX — SER_Murcia (@SER_Murcia) 10 de octubre de 2018

Y es que el preparador argentino está haciendo especial hincapié en el factor humano, "en la colaboración, en no señalar al que falla sino en tenderle la mano y levantarle. Si un jugador da el 100% y no ganamos, estaré satisfecho" reiteraba.

Aunque la llegada de Giustozzi se hizo oficial este verano, su incorporación se rumoreaba meses atrás. Diego explicaba como fueron las primeras conversaciones y en qué momento.

Giustozzi se ha instalado en Murcia con su familia. Es una persona emocional, que antepone el contacto directo a la influencia de las tecnologías. "Tengo redes sociales, pero me las llevan. Uso el ordenador para los vídeos y eso, pero me interesan más las relaciones humanas".