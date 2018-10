CECLOR reclama dejar el agua fuera del debate político

La patronal lorquina Ceclor se ha mostrado "preocupada" por las últimas polémicas que salpican al trasvase Tajo-Segura y su presidente, Antonio García, ha pedido que el acueducto "quede fuera del debate político".

García reclamado el cumplimiento riguroso de la ley del memorándum y que no se eleve el umbral mínimo no trasvasable por encima de los 400 hectómetros cúbicos en cabecera.

Tras la primera reunión de la junta directiva de Ceclor de este curso, el presidente de los empresarios ha argumentado que "el agua es fundamental" para la actividad económica de la comarca de Lorca, donde priman la actividad agrícola y ganadera.

Por ello ha reclamado que "esta infraestructura tan básica" no sea cuestionada ante cada cambio político y ha considerado que las pretensiones del Gobierno castellano manchego de elevar a 600 hectómetros cúbicos la reserva estratégica no trasvasable es algo que "ahora no toca".

Antonio García ha pedido "que no se haga política de una cosa tan básica como el agua" y ha insistido en que cuestionar el acueducto es "poner en cuestión el futuro desarrollo del suereste de España".

También ha criticado a los que "quieren cambiar las reglas del juego cuando no les interesa" y ha dicho que la patronal del Guadalentín estará "vigilante ante un asunto que preocupa mucho a nuestro campo" y a los empresarios que viven del sector primario.

Ferrocarril, carreteras y planes urbaníticos

Además de agua, el órgano directivo de CECLOR aprobó por unanimidad "exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto al plazo de aprobación tanto del estudio informativo como del proyecto de construcción del AVE en Lorca, que deberán estar acabados a finales de este años 2019".

También reclama CECLOR "pedir la conexión Lroca-Caravaca-Venta del Olivo y el tercer carril de la A-7 entre Puerto Lumbreras y Orihuela".

La patronal lorquina considera por otra parte "prioritaria la aprobación definitiva de losplanes de ordenación urbana de Águilas y Puerto Lumbreras".